Pogledajte gdje je gorivo najskuplje u Europi i kako stoji Hrvatska

Objavljena inforgrafika Pixella prikazuje europske države s najvišim prosječnim cijenama goriva u travnju 2026. godine.

Prema njoj, najskuplje gorivo ima Nizozemska, gdje je cijena 2,38 eura po litri. Odmah iza nje nalazi se Danska s 2,29 eura, dok Njemačka bilježi cijenu od 2,10 eura.

Albanija drži cijenu od 2,08 eura i Grčka s 2,06 eura.

Među državama s najvišim cijenama nalaze se i Švicarska s 2,03 eura te Finska s 2,02 eura po litri.

Prema odluci Vlade, najveća maloprodajna cijena osnovnog dizela od utorka pa u idućih 14 dana iznosi 1,78 eura za litru što je sedam centi manje nego sada, a osnovni benzin pojeftinjuje za dva eurocenta po litri, na 1,64 eura, odlučila je Vlada u ponedjeljak.

Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare od utorka je jeftiniji za sedam centi, s cijenom od 1,29 eura za litru.

Cijena plina za spremnike je pala za 18 centi, na 1,76 eura za kilogram, a plina za boce za 17 centi na 2,34 eura.

Bez mjera vlade, cijena eurodizela iznosila bi 1,99 eura ili 21 cent više. Cijena eurosupera bila bi 1,74 eura ili 10 centi više, a plavog dizela 1,36 eura ili sedam centi više. Kod plavog dizela nema trošarine, te se radi jedino o premiji energijskih subjekata kao mjeri regulacije.

Bez mjera vlade, cijena ukapljenog naftnog plina u spremnicima iznosila bi 1,91 to je za 15 centa više. Isto tako ukapljeni naftni plin u bocama koštao bi 2,61 euro što je za 27 centi više nego da nema mjera vlade.

