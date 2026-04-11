Država se priprema za crni scenarij, što nova mjera donosi građanima? "Tvrtkama neće biti nikakvo olakšanje"

Najavljeno - učinjeno. Vlada je sinoć u javno savjetovanje pustila prijedlog zakonskih izmjena kojima bi se uveo plivajući PDV. Time bi Vlada dobila novi alat u borbi protiv podivljalih cijena goriva. Ipak, stručnjaci upozoravaju: plivajući PDV može pomoći građanima, ali tvrtkama neće donijeti nikakvo olakšanje.

"Zadnje što nam preostaje je utjecati na stopu PDV-a, znate da je opća stopa PDV- a 25 posto. Pripremili smo izmjenu jednog članka zakona i on je sinoć pušten u javno savjetovanje, bit će u savjetovanju 10-ak dana", poručio je premijer Andrej Plenković.

U praksi bi to značilo fleksibilan porez. PDV na gorivo - mogao bi se sniziti s 25 na maksimalno 15 posto.

"Na taj način bi Vlada privremeno, iznimno, zbog ovako izvanrednih okolnosti, dobila ovlast da praktički na ovoj dvotjednoj bazi, kada se regulira cijena energenata, utječe na visinu stope PDV-a i na taj način još dopusti smanjenje cijena", dodao je Plenković.

No, u takvu će mjeru - samo ako bude nužno. Bude li cijena na tržištu rasla, PDV bi se snizio, ovisno o uredbi Vlade. Da se primjerice primjenjuje stopa od 15 posto - litra dizela koja je sad 1, 85 eura, stajala bi 15 centi manje. Litra benzina - s 1,66 eura po litri, bila bi 1,53 eura.

"To u biti znači da bi građani mogli plaćati jeftinije gorivo. PDV kod poduzetnika je neutralna stavka, prolazna stavka što znači da u biti ta mjera izravno koristi građanima, najviše u tom dijelu. Neće utjecat na smanjenje inflatornih pritisaka na ostale cijene, nego isključivo na gorivo", objasnio je Ivan Petarčić, porezni savjetnik RRIF-a.

Kritike s oporbene strane

Država razmatra i opciju smanjenja europskog dijela trošarina, čeka se odgovor Komisije. Oporba i danas puna kritika.

"Ja se bojim, poznavajući Plenkovića i njegovu popustljivost jer nije uplatio ni predložio porez na ekstra profit, da će on ponovno lupati po radnicima, umirovljenicima i građanima RH jer je to najlakše", rekao je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a.

"Mi stavljamo alat na raspolaganje, ne znači da ćemo ga koristiti. Važna je ta poruka, ako dođe do velike eskalacije, onda da. Ali ako bude kao sada, vidjeli ste komparativno na razini EU da su naše cijene među nižima", poručio je premijer.

Zakon će po hitnom postupku u Sabor, donošenje očekuje do kraja travnja. Manji porez značio bi i manji priljev u državnu blagajnu - više milijuna za svaki postotak.

"To je ionako jedna interventna mjera, vatrogasna mjera. Ne možemo u konačnici dugoročno smanjit PDV. To bi se primjenjivalo u kraćem vremenskom intervalu", rekao je Petarčić.

Svi se nadaju - da za takvim potezima neće ni biti potrebe.