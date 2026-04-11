Želite u vojsku? Doznali smo kako izgleda život iza zatvorenih vrata učilišta i što sve čeka buduće časnike

Dan je otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta "Doktor Franjo Tuđman". Građani su se susreli s naoružanjem, opremom, dronovima, a dobili su i informacije o mogućnostima upisa vojnih sveučilišnih studijskih programa.

Upoznali su se s uvjetima i načinom upisa na studij, provjerama za upis, kadetskim pravima i obvezama. Najviše su se zainteresirali oni koji sami planiraju postati vojnici.

"Došao sam ovdje da to vidim malo da to bolje proučim, a najviše me zanima to što ja želim ići u vojsku na ovaj fakultet. Dvoumim se između vojnog vođenja i upravljanja i vojnog inženjerstva", rekao je Marino Naglić iz Gline.

"Ja osobno sam rod oklopništva, na 4. godini je fokus na praksi, cijela prošla godina je bila vezana za oklop, rod za koji se školujem. Na početku rada dobit ću postavljenje u svom rodu, radit ću posao poručnika, vezan za rod oklopa", izjavio je kadet Luka Goreta.