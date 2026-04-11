Želite u vojsku? Doznali smo kako izgleda život iza zatvorenih vrata učilišta i što sve čeka buduće časnike
Piše Ivana Kopčić, DNEVNIK.hr,
11. travnja 2026. @ 18:53
komentari
Na Danu otvorenih vrata HVU-a posjetitelji su se upoznali s naoružanjem i vojnim sveučilišnim programima, uz detaljne informacije o postupku upisa i kadetskom životu.
Podijelite
Dan je otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta "Doktor Franjo Tuđman". Građani su se susreli s naoružanjem, opremom, dronovima, a dobili su i informacije o mogućnostima upisa vojnih sveučilišnih studijskih programa.
Upoznali su se s uvjetima i načinom upisa na studij, provjerama za upis, kadetskim pravima i obvezama. Najviše su se zainteresirali oni koji sami planiraju postati vojnici.
Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta - 4Foto:
Vijesti u 17
Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta - 2Foto:
Vijesti u 17
"Došao sam ovdje da to vidim malo da to bolje proučim, a najviše me zanima to što ja želim ići u vojsku na ovaj fakultet. Dvoumim se između vojnog vođenja i upravljanja i vojnog inženjerstva", rekao je Marino Naglić iz Gline.
Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta - 3Foto:
Vijesti u 17
Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta - 1Foto:
Vijesti u 17
"Ja osobno sam rod oklopništva, na 4. godini je fokus na praksi, cijela prošla godina je bila vezana za oklop, rod za koji se školujem. Na početku rada dobit ću postavljenje u svom rodu, radit ću posao poručnika, vezan za rod oklopa", izjavio je kadet Luka Goreta.