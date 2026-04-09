Ribari na rubu: "Trošak goriva skočio nam je za gotovo 23 tisuće eura"

Sve veći broj hrvatskih ribara upozorava da bi zbog poskupljenja plavog dizela mogli ostaviti brodove vezane jer ribolov više nije isplativ. Dinko Cvjetović, vlasnik ribarskih brodova u Dubrovniku, rekao je da su gorivo nabavili prije 20 dana i da će im to trajati otprilike 20 do 30 dana, ovisno o vremenskim uvjetima.

"Poskupilo je gorivo na 100 posto i nama dnevni trošak goriva sada je uvećan za 1050 EUR, a otprilike ribamo 22 dana, to je nekakav prosjek, to znači 22, skoro 23 tisuće eura nam je skočio trošak samo goriva", istaknuo je.

Cvjetović je naglasio da udio goriva u ukupnim troškovima poslovanja prelazi 80 posto.

"Ribe ima koliko ima jednostavno mi ne možemo podići cijenu", rekao je.

Premda Vlada najavljuje pomoć od osam milijuna kuna za gorivo, ribari još nisu dobili konkretne upute ni formulu obračuna. Ribari upozoravaju da bez jasnog plana za pokrivanje troškova goriva mnogi brodovi neće moći izaći na more.

