"To je zaista krajnja mjera": Plenković objasnio kako bi funkcionirao plivajući PDV

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u srijedu da je plivajući PDV krajnja mjera koja bi se primjenjivala samo u slučaju velike eskalacije sukoba na Bliskom istoku i daljnjeg rasta cijena energenata, dok prije toga postoji i eventualna mogućnost ulaska u europski dio trošarina na gorivo.

Odgovarajući na pitanja novinara u Hrvatskom saboru uoči aktualnog prijepodneva, Plenković je izjavio da sinoćnje dvotjedno primirje SAD-a i Irana vidi kao jako dobru vijest na koju su reagirala i tržišta diljem svijeta, pa već sada padaju cijene nafte, što je jako dobro i za hrvatsko gospodarstvo i energetsku sigurnost.

Upitan o svojoj jučerašnjoj najavi izmjena zakona o PDV-u i privremenom uvođenju mjere plivajućeg PDV-a, Plenković je istaknuo da je "to zaista krajnja mjera u slučaju velike eskalacije", odnosno alat koji bi se eventualno koristio po potrebi, a ne odmah nakon što se izmjene zakona donesu.

No smatra da ne bi bilo loše u ovakvim okolnostima tražiti od Sabora usvajanje takvih izmjena zakona koje bi Vladi dale "jedan operativni alat".

Izmjenama Zakona o PDV-u, objasnio je, Vladi bi se omogućilo da umjesto Hrvatskog sabora odlučuje na tjednoj ili dvotjednoj bazi kolika bi bila stopa PDV-a na derivate i energente. Distributeri svoje cijene u biti formiraju na tjednoj razini, pa u tim okolnostima nije realno ići s izmjenama zakona pred Sabor svaki tjedan, dodao je Plenković.

Govoreći o aspektima formiranja cijene litre goriva i preostalim mogućnostima njezina umanjenja, objasnio je da cijena litre u sebi sadrži cijenu samog energenta, zatim trošarine – hrvatski i europski dio, premiju distributera, kao i porez na dodanu vrijednost (PDV).

Vladine intervencije dosad su išle u dva smjera, pa je dio tereta preuzela država smanjenjem trošarina, pri čemu je kod dizela ta opcija u potpunosti iscrpljena kada je riječ o hrvatskom dijelu trošarine.

Formalno je od Europske komisije zatražena mogućnost da se uđe i u europski dio trošarina. "Postoji presedan, to se događalo ranije, međutim to je procedura koja traje. To bi nam onda bila šansa da umanjimo cijenu litre goriva ako dođe do povećavanja", naveo je Plenković.