Tužan kraj: Ženka dupina koja je okotila mrtvo mladunče, pronađena mrtva

Tužna vijest stiže iz Instituta za istraživanje i zaštitu mora Plavi svijet.

Priča o ženki dupina, koju je javnost danima pratila nakon što je rodila mrtvo mladunče, nažalost je završila s još jednom tugom.

Ženka dupina, nazvana Skalina, uplivala je sredinom veljače iz mora u rijeku Jadro gdje je okotila mrtvo mladunče. Javnost i stručnjaci s tugom su pratili njezine teško odvajanje od tijela mladunca uz kojeg je danima tugovala, a sada je ova priča dobila još tužniji kraj.

U četvrtak je na ušću rijeke pronađen uginuli dupin, za kojeg je potvrđeno da se radi o Skalini.

Vjeruje se da bi razlog njezinog uginuća mogla biti iscrpljenost i moguća infekcija.

“Iako smo se svi nadali drugačijem ishodu, ova nas je vijest duboko rastužila”, navodi Plavi svijet.