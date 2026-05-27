Pokrenuta istraga protiv švercera više od tone duhana: Zaradili desetke tisuća eura

Uskok je, na temelju kaznene prijave karlovačke policije, pokrenuo istragu protiv četvero hrvatskih državljana koje sumnjiči za nabavu i prodaju 1080 kilograma krijumčarenog duhana, čime su pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 48.600 eura.



Tužiteljstvo navodi da je istragom obuhvaćeno četvero hrvatskih državljana starosti između 44 i 63 godine osumnjičenih za nedozvoljenu trgovinu u sastavu zločinačkog udruženja.

Uskok sumnja da se četvorka, od 10. veljače do 26. svibnja ove godine, na području Zagrebačke i Karlovačke županije, povezala u zajedničko djelovanje radi zarade ilegalnom prodajom duhana.

U okviru realizacije tog plana, četvorka je dogovorila kontinuiranu nabavu većih količina više vrsta sitno rezanog duhana bez duhanskih markica Ministarstva financija, kao i prijevoz i njegovu daljnju preprodaju kupcima na području Karlovačke županije.

Tako je 52-godišnjak od za sada nepoznate osobe nabavljao duhan na području Zagreba te ga skladištio na nepoznatoj adresi, a potom ga zajedno sa 44-godišnjakom prevozio do Karlovca u jednom automobilu, pri čemu je 52-godišnjak u drugom automobilu osiguravao trasu kretanja do dogovorenih lokacija.

Na dogovorenim lokacijama 63-godišnjak je preuzimao duhan te ga skladištio u jednoj nenastanjenoj kući i nekorištenoj drvarnici u Karlovcu. Uskok navodi da su tamo 63-godišnjak i 55-godišnjak taj duhan pakirali u manja pakiranja i potom ga prodavali kupcima na ilegalnom tržištu.

Prema Uskokovim navodima, četvorka je zaradu dijelila sukladno svojim ulogama i dogovoru.

Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv dvoje okrivljenika, dok za ostale okrivljenike nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove.