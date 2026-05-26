Aleš je došao po sina pred klub – prebili su ga do smrti: Objavljena presuda

Samire Šiljić, osumnjičen za napad na Aleša Šutara koji je rezultirao njegovom smrću, osuđen je na slovenskom sudu na šest godina i tri mjeseca zatvora.

Šiljić je priznao krivnju u tom mučnom slučaju koji je digao Sloveniju na noge i rezultirao smjenama u vrhu vlasti, kao i donošenjem novog, takozvanog Šutarova zakona.

Slučaj je to koji je u jesen 2025. godine punio medijske stupce i pokrenuo velike prosvjede i promjene u susjednoj nam državi. 48-godišnji Novomeštanin Aleš Šutar došao je te kobne noći 25. listopada pred noćni klub u Novom Mestu nakon što su njegovu sinu prijetili pripadnici romske zajednice, no napadači su ga dočekali i prebili. Šutar je pri padu udario glavom o tlo te zadobio teške ozljede od kojih je kasnije preminuo u bolnici.

Šutarova smrt izazvala je niz osuda javnosti, a na prosvjedu u listopadu u Novom Mestu okupilo se gotovo 10.000 ljudi koji su tražili odgovornost nadležnih i rješavanja pitanja Roma u toj zemlji, što je rezultiralo ostavkama dvaju ministara i donošenjem Zakona o hitnim mjerama za osiguravanje javne sigurnosti, tzv. Šutarova zakona, nazvanog po ubijenom 48-godišnjaku.

Taj Zakon među ostalim uvodi mogućnost ulaska u stanove bez sudskog naloga i tehnički nadzor na sigurnosno rizičnim područjima, kao i više kazne za nasilništvo, te daje policiji dodatne ovlasti na područjima s povećanom stopom kriminaliteta. Zakon također pojednostavljuje privremeno oduzimanje imovine i ovrhu na novčane socijalne naknade te određuje mjere u slučaju maloljetnih roditelja.

Priznao zločin

Dvadesetjednogodišnji Samire Šiljić nakon policijske istrage priznao je zločin te je osuđen na šest godina i tri mjeseca zatvora zbog nanošenja osobito teške tjelesne ozljede. Od ranije je već imao dvije uvjetne kazne, zbog čega će odslužiti jedinstvenu kaznu od šest godina i devet mjeseci zatvora, prenosi N1 Slovenija.

Policija je isprva uhitila Šiljićeva rođaka, no sud ga je pustio nakon što je saslušao sve svjedoke te je ubrzo odredio pritvor za Šiljića, koji je sada dočekao svoju presudu.