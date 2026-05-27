Pijan izazvao kaos na A8: Zabio se u ogradu, vozilo se zapalilo

Muškarac (37) odgovarat će za niz prekršaja nakon što je policija jnakon jučerašnje nesreće otkrila da je, ne samo pijan opravljao automobilom, već nije imao ni vozačku dozvolu te nije bio vezan.

Do nesreće je došlo u utorak oko 22 sata na autocesti A8 nedaleko od Kanfanara, kad je uslijed neprilagođene brzine, prilikom izlaska iz zavoja, došlo je do zanošenja vozila po kolniku te je vozač prvo naletio na ogradu, a onda se automobil i zapalio.

Policija je kasnje otkrila da je 37-godišnjak upravljao vozilom našičkih registracijskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,15 promila, bez položenog vozačkog ispita B kategorije te da nije koristio sigurnosni pojas.

Muškarac je zadobio lakše tjelesne ozljede te je smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, objavila je PU istarska. Zbog niza prekršaja određena mu je novčana kazna od 2500 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 10 mjeseci.