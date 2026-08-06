KBC Zagreb dobio uređaj vrijedan 3,5 milijuna eura: "Lakše otkriva zloćudne bolesti..."

KBC Zagreb postao je prva javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela photon-counting CT – najnapredniju generaciju CT uređaja koja donosi precizniju dijagnostiku, kvalitetnije snimke i mogućnost smanjenja izloženosti pacijenata zračenju.

Vrijednost uređaja iznosi 3,5 milijuna eura, a riječ je o velikoj tehnološkoj investiciji u hrvatsku radiologiju.

Novi uređaj predstavlja potpuno novu generaciju računalne tomografije. Zahvaljujući tehnologiji brojenja pojedinačnih rendgenskih fotona omogućuje iznimno detaljne i precizne snimke unutrašnjosti tijela, čime liječnicima pruža znatno više informacija za rano otkrivanje bolesti i planiranje liječenja.

Za pacijente to znači bržu i pouzdaniju dijagnostiku, a u mnogim slučajevima i manju izloženost zračenju.

Posebno je vrijedan u dijagnostici bolesti srca i krvnih žila, tumora, neuroloških i plućnih bolesti, kao i u prikazu najsitnijih anatomskih struktura koje su dosad bile teže uočljive.

Primjerice, kod pregleda srca novi uređaj može znatno jasnije prikazati suženja i naslage u koronarnim arterijama, dok kod sumnje na zloćudne bolesti omogućuje preciznije uočavanje promjena koje bi na dosadašnjim uređajima mogle biti manje vidljive. Visoka rezolucija slike i mogućnost razlikovanja različitih vrsta tkiva otvaraju novu razinu dijagnostičke preciznosti.

"Photon-counting CT pruža kvalitetniju sliku uz mogućnost smanjenja izloženosti pacijenata zračenju. To znači sigurnije pretrage i pouzdanije dijagnostičke rezultate, posebno kod bolesti srca i krvnih žila, tumora, bolesti pluća i neuroloških stanja. Ovo je tehnologija koja značajno unaprjeđuje kvalitetu zdravstvene skrbi i dodatno osnažuje vodeću ulogu KBC-a Zagreb u hrvatskoj medicini", istaknuo je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.

Fran Borovečki, ravnatelj KBC-a Zagreb Foto: Dnevnik Nove TV

Ministrica zdravstva Irena Hrstić naglasila je da je riječ o ulaganju koje potvrđuje opredijeljenost Vlade za daljnje jačanje javnog zdravstvenog sustava.

"Kontinuirano ulažemo u najsuvremeniju medicinsku opremu kako bi građani Hrvatske imali pristup vrhunskoj zdravstvenoj skrbi u javnom sustavu. I ovaj uređaj dio je investicijskog ciklusa opremanja KBC-a Zagreb ukupne vrijednosti 20 milijuna eura, kojim dodatno podižemo kvalitetu dijagnostike i liječenja", izjavila je ministrica Hrstić.

Dodala je kako ulaganja ne staju samo na tom uređaju: "Uz novi photon-counting CT, u Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju stižu i MR uređaj nove generacije jačine 3 tesle, CT-DSA uređaj te digitalni RTG uređaj s mogućnošću dijaskopije za potrebe snimanja bolničkih pacijenata. Riječ je o investicijama koje će dodatno modernizirati hrvatsko javno zdravstvo."