FOTO HGSS do kasno u noć spašavao turista s Biokova: Pogodite koju je obuću nosio

Makarski HGSS spasio je stranog državljana koji se izgubio na Biokovu - nije bilo teško pogoditi kakvu je, s obzirom na broj sličnih slučajeva, obuću odabrao.

Stanica HGSS-a je u srijedu u 18:30 dobila poziv stranog državljanina koji se izgubio na području Sutvida iznad Živogošća, na nadmorskoj visini od oko 1050 metara. Muškarac je prijavio da je zbog visokih temperatura i nedostatka vode dehidrirao, osjeća izrazitu malaksalost te više nije u mogućnosti sigurno nastaviti kretanje niti pronaći put.

Kako su objavili iz HGSS-a, na intervenciju su odmah izišla četiri člana, a zbog zahtjevnosti terena ubrzo im se priključilo još četvero kolega. Nakon više sati noćnog uspona, u 22:50 stigli su do unesrećenog.

Akcija Spašavanja - Sutvid - 1 Foto: HGSS Makarska

Na mjestu događaja pružena mu je prva pomoć te je nakon odmora i rehidracije, u pratnji spasilaca, započeo silazak prema vozilu. Akcija je uspješno završena u 2:50 povratkom svih sudionika.

"Ponovno apeliramo na sve posjetitelje Biokova da prije odlaska u planinu dobro isplaniraju izlet. U ljetnim mjesecima potrebno je ponijeti dovoljnu količinu vode, izbjegavati najtopliji dio dana te koristiti odgovarajuću planinarsku obuću", istaknuli su iz HGSS-a.

Akcija Spašavanja - Sutvid - 2 Foto: HGSS Makarska

Unesrećeni je na zahtjevnu planinsku stazu krenuo u natikačama, što je dodatno povećalo rizik i otežalo njegovo kretanje, dodali su.