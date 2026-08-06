Velika zapljena u Zagrebu: Policija upala u gospodarski objekt, pogledajte što su pronašli

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad 32-godišnjakom nakon što je u gospodarskom objektu na području Novog Zagreba pronašla više od osam kilograma marihuane i amfetamina, opremu za pakiranje te gotovo dva i pol kilograma punila za povećavanje mase droge.

Policija sumnja da je muškarac radi daljnje preprodaje nabavljao veće količine droge, koje je skrivao, vagao i prepakiravao u objektu u vlasništvu 60-godišnje članice njegove obitelji.

Objekt su policajci pretražili u srijedu poslijepodne na temelju sudskog naloga. Pronašli su 13 pakiranja marihuane ukupne mase oko 5,5 kilograma te četiri pakiranja amfetamina teška nešto više od 2,5 kilograma.

Zaplijenjene su i tri digitalne vage, uređaj za vakuumiranje, vrećice za pakiranje te 2,45 kilograma punila koje se, sumnja policija, trebalo miješati s drogom kako bi joj se povećala masa.

Policija u Zagrebu otkrila više od 8 kilograma droge Foto: PU zagrebačka

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 32-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Predan je pritvorskom nadzorniku.

Policija je izvijestila i da je protiv istog muškarca prethodnih godina već više puta postupala zbog sličnih kaznenih djela.