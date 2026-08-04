Tko želi domaće maslinovo ulje, ovo će ga zanimati: OPG najavio prodaju svježih maslina

S približavanjem nove maslinarske sezone sve više raste potražnja za kvalitetnim domaćim plodom koji može biti temelj za izradu maslinova ulja.
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Upravo zato jedan OPG ove godine proširuje svoju ponudu te će, osim vlastite proizvodnje, zainteresiranim kupcima ponuditi i svježe plodove maslina namijenjene daljnjoj preradi. Ponudu maslinova ulja i plodova maslina možete pogledati na stranici Bijelo Jaje.
Tradicija, rad i znanje spojeni u jedno
Priča OPG-a Bili Brig temelji se na spoju dalmatinske tradicije, predanog rada i pažljivog pristupa uzgoju maslina. Na području skradinskog kraja, u blizini Visovačkog jezera, ovaj OPG ima nekoliko tisuća stabala maslina. Posebnu pozornost posvećuju pažljivoj obradi tla i primjenjivanju najviših poljoprivrednih standarda.
OPG Bili Brig
(Foto:
PR)
U njihovim maslinicima uzgajaju se sorte poput Oblice, Pendolina i Leccina, koje zbog svojih karakteristika predstavljaju kvalitetnu osnovu za proizvodnju ulja prepoznatljive arome i okusa.
Svježi plodovi za sve kojima je važna kvaliteta
Ove sezone OPG Bili Brig želi povezati proizvođače i kupce kojima je važna provjerena kvaliteta domaćeg ploda. Ponuda svježe ubranih maslina namijenjena je uljarama, otkupljivačima, trgovcima, drugim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ali i privatnim kupcima koji žele osigurati vlastitu sirovinu za preradu.
OPG Bili Brig
(Foto:
PR)
"Kroz predani rad u našim maslinicima osigurali smo zdrav i kvalitetan urod. Želimo kupcima i prerađivačima ponuditi izravan pristup vrhunskoj sirovini iz našeg kraja, uz transparentne uvjete i jednostavan dogovor o preuzimanju", poručuju iz OPG-a Bili Brig.
Brza prerada čuva najbolje karakteristike masline
Kod maslina vrijeme berbe ima veliku ulogu u konačnoj kvaliteti ulja. Svježe ubrani plodovi, koji se u što kraćem roku dostavljaju na preradu, omogućuju očuvanje najboljih svojstava masline i dobivanje kvalitetnog proizvoda.
OPG Bili Brig
(Foto:
PR)
Upravo zbog toga naglašavaju važnost pravovremenog dogovora s kupcima kako bi se osigurale potrebne količine i organiziralo preuzimanje tijekom berbe.
Zainteresirani kupci mogu rezervirati količine unaprijed
S obzirom na to da je riječ o sezonskom proizvodu i količinama koje ovise o ovogodišnjem urodu, svi zainteresirani pozvani su da se na vrijeme jave OPG-u Bili Brig radi dogovora o količinama, cijenama i terminima preuzimanja. Više informacija potražite na stranici Bijelo Jaje.
Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom OPG Bili Brig po najvišim profesionalnim standardima.