Tko želi domaće maslinovo ulje, ovo će ga zanimati: OPG najavio prodaju svježih maslina

S približavanjem nove maslinarske sezone sve više raste potražnja za kvalitetnim domaćim plodom koji može biti temelj za izradu maslinova ulja.

Upravo zato jedan OPG ove godine proširuje svoju ponudu te će, osim vlastite proizvodnje, zainteresiranim kupcima ponuditi i svježe plodove maslina namijenjene daljnjoj preradi. Ponudu maslinova ulja i plodova maslina možete pogledati na stranici Bijelo Jaje.

Tradicija, rad i znanje spojeni u jedno

Priča OPG-a Bili Brig temelji se na spoju dalmatinske tradicije, predanog rada i pažljivog pristupa uzgoju maslina. Na području skradinskog kraja, u blizini Visovačkog jezera, ovaj OPG ima nekoliko tisuća stabala maslina. Posebnu pozornost posvećuju pažljivoj obradi tla i primjenjivanju najviših poljoprivrednih standarda.

OPG Bili Brig (Foto: PR)

U njihovim maslinicima uzgajaju se sorte poput Oblice, Pendolina i Leccina, koje zbog svojih karakteristika predstavljaju kvalitetnu osnovu za proizvodnju ulja prepoznatljive arome i okusa.

Svježi plodovi za sve kojima je važna kvaliteta

Ove sezone OPG Bili Brig želi povezati proizvođače i kupce kojima je važna provjerena kvaliteta domaćeg ploda. Ponuda svježe ubranih maslina namijenjena je uljarama, otkupljivačima, trgovcima, drugim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ali i privatnim kupcima koji žele osigurati vlastitu sirovinu za preradu.

OPG Bili Brig (Foto: PR)

"Kroz predani rad u našim maslinicima osigurali smo zdrav i kvalitetan urod. Želimo kupcima i prerađivačima ponuditi izravan pristup vrhunskoj sirovini iz našeg kraja, uz transparentne uvjete i jednostavan dogovor o preuzimanju", poručuju iz OPG-a Bili Brig.

Brza prerada čuva najbolje karakteristike masline

Kod maslina vrijeme berbe ima veliku ulogu u konačnoj kvaliteti ulja. Svježe ubrani plodovi, koji se u što kraćem roku dostavljaju na preradu, omogućuju očuvanje najboljih svojstava masline i dobivanje kvalitetnog proizvoda.

OPG Bili Brig (Foto: PR)

Upravo zbog toga naglašavaju važnost pravovremenog dogovora s kupcima kako bi se osigurale potrebne količine i organiziralo preuzimanje tijekom berbe.

Zainteresirani kupci mogu rezervirati količine unaprijed

S obzirom na to da je riječ o sezonskom proizvodu i količinama koje ovise o ovogodišnjem urodu, svi zainteresirani pozvani su da se na vrijeme jave OPG-u Bili Brig radi dogovora o količinama, cijenama i terminima preuzimanja. Više informacija potražite na stranici Bijelo Jaje.