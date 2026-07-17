FOTO Bivši šef nabave MORH-a u lisicama doveden u USKOK

Uhićeni brigadir Ivica Devčić, nekadašnji šef javne nabave u MORH-u, priveden je u petak na ispitivanje u USKOK.

Devčić je uhićen u petak u antikorupcijskoj akciji zajedno s poduzetnicom i direktoricom tvrtke Design Vision Almom Boch. Ona je danas također dovedena na ispitivanje u USKOK.

Ivica Devčić u USKOK-u Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

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Devčić je od 2017. do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Zajedno s Boch, prema neslužbenim informacijama, sumnjiči se za namještanje natječaja kod nabave vojnih čizama.

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Ministar obrane Ivan Anušić objavio je da će Devčić biti udaljen iz službe te da je njegovom odlukom kao ministra te Ministarstva obrane zabranjeno sudjelovanje Design Visionu na natječajima koje raspisuje MORH.

Svoje smo poteze na vrijeme povukli i sada je i pravosuđe učinilo što je trebalo i to ide dalje sukladno zakonu, a mi smo svoje završili, rekao je Anušić u petak.