Gotovo 150 vatrogasaca branilo kuće na Čiovu: Evo kakvo je stanje u ostalim mjestima

Stanje na požarištu na otoku Čiovu trenutno je puno povoljnije, vatrogasci su uspješno obranili kuće, ali je izgorjelo nekoliko poljskih i pomoćnih objekata, izvijestila je u utorak navečer Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Danas je na području Dalmacije zabilježeno nekoliko požara na otvorenom prostoru, povezanih s grmljavinskim nevremenom, a u tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru na otoku Čiovu i na poluotoku Pelješcu.

Dojava za požar na otoku Čiovu, od Žednog prema naselju Okrug, stigla je nešto poslije 18 sati te su angažirane vatrogasne snage Operativnih područja Trogir, Split, Kaštela, Solin i Omiš te Intervencijska vatrogasna postrojba Split. Ukupno je angažirano 147 vatrogasaca s 38 vozila, a iz zraka su djelovala tri kanadera.

Požar na Čiovu Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

"Trenutno stanje je puno bolje. Zračne snage nisu mogle po dolasku na otok Čiovo djelovati zbog meteoroloških uvjeta. Dva zrakoplova smo uputili na Orebić, a dva su ostala u splitskoj zračnoj luci. Nakon smirivanja vremena, zračne snage su djelovale na Čiovu i u koordinaciji sa zemaljskim snagama uspješno radile na suzbijanju požara", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Za vrijeme gašenja na Čiovu, izbio je novi požar na otoku Šolti, gdje su, dodao je, brzo djelovali sa zračnim i lokalnim snagama.

Zapovjednik splitsko-dalmatinske vatrogasne zajednice Ivan Kovačević istaknuo je da su vatrogasci uspješno obranili kuće na Čiovu, ali je izgorjelo nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci će tijekom noći nastaviti s aktivnim saniranjem požarišta.

Kovačević je također istaknuo da je još jedan požar izbio na području Marine.

Na gašenju požara kod Orebića na poluotoku Pelješcu angažirani su lokalni vatrogasci, a iz zraka su djelovala dva protupožarna zrakoplova koja su povučena zbog dobrog razvoja situacije na terenu. Trenutno nema širenja požara, a vatrogasci postupno okružuju požarište cijevima.

Angažirane su sve snage s Pelješca, Korčule i JVP Dubrovačko primorje, jer se radi o teškom terenu na kojem smo znali imati problema s brzim širenjem požara i vjetrom koji mijenja smjer, rekao je zapovjednik VZŽ Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović.

Istaknuo je da je pod nadzorom vatrogasaca i požar koji je izbio na lokaciji Marčuleti kod Stona.

Zbog tih požara te nepovoljnih vremenskih uvjeta glavni vatrogasni zapovjednik je u pripravnost za izvanrednu dislokaciju stavio Vatrogasne zajednice županija Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave suhog grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez.