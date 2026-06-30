Gotovo 150 vatrogasaca branilo kuće na Čiovu: Evo kakvo je stanje u ostalim mjestima

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Piše Hina, 30. lipnja 2026. @ 22:30 komentari
Požar na Čiovu
Požar na Čiovu Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell
Vatrogasci su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te grmljavinskog nevremena pozvali građane na dodatan oprez.
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