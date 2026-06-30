VIDEO Kaos u Dalmaciji: Nakon rekordnih temperatura nevrijeme poharalo obalu, požar na Čiovu približio se kućama

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Piše J. M., 30. lipnja 2026. @ 19:10 komentari
Nevrijeme u Splitu
Nevrijeme u Splitu Foto: Duje Klaric/Cropix
Nevrijeme se u poslijepodnevnim satima sručilo na obalu - od tuče do grmljavine i jakog vjetra. A sve nakon povijesnih temperatura.
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