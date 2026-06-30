VIDEO Kaos u Dalmaciji: Nakon rekordnih temperatura nevrijeme poharalo obalu, požar na Čiovu približio se kućama

Nakon što su u Splitu danas zabilježen povijesni temperaturni rekord - čak 39,4 Celzijeva stupnja, grad i unutrašnjost zahvatilo je nevrijeme. U Zagori je pala i tuča, a sumnja se da su munje izazvale požare na više lokacija.

Oko 17:30 grmljavinsko nevrijeme proširilo se od Sinja preko Dugopolja prema Omišu, uz snažan vjetar i tuču. Zahvatilo je i Žrnovnicu, gdje su zabilježeni olujni udari vjetra koji su dosezali oko 100 kilometara na sat.

Nevrijeme u Žrnovnici Foto: Duje Klaric/Cropix

Oblaci su stigli i do Dubrovnika, a najizraženiji pljuskovi bili su u okolici Vrgorca, gdje je lokalno palo oko 25 litara kiše po četvornom metru. U okolici grada temperatura zraka pala je za čak 15 stupnjeva te se spustila na oko 20 Celzijevih, piše Dalmacija Danas.

Nevrijeme u Splitu Foto: Nikola Vilic/Cropix

Kiša je potjerala kupače s plaža, tuča veličine oraha zabijelila je dijelove Sinja, a prizore je podijelio gradonačelnik Miro Bulj.

I radarske slike prikazuju pojačane oborine nad dijelovima obale, praćene grmljavinom. Grad Split izdao je posebno upozorenje.

Oborine nad Dalmacijom Foto: DHMZ/Screenshot

"Zbog jakog nevremena koje je zahvatilo grad, žurne i komunalne službe nalaze se na terenu i poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi se posljedice što prije otklonile. Molimo sve građane za dodatan oprez, da prilagode kretanje vremenskim uvjetima te prate upute nadležnih službi. Hvala na razumijevanju i odgovornom ponašanju", poručili su na svojim stranicama.

Nevrijeme u Splitu Foto: Duje Klaric/Cropix

Udari munje izazvali požare

Na području Žednog na Čiovu u poslijepodnevnim satima izbio je požar otvorenog prostora, a prema prvim informacijama uzrokovao ga je udar munje. Na terenu su vatrogasci iz okolnih područja, a uskoro se očekuje i pomoć kanadera. Zbog ugroze za stanovništvo i turiste spominje se i evakuacija dijela Okruga Gornjeg, piše Dalmacija Danas.

Požar na Čiovu Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, vatrogascima na Čiovu pridružili su se oni iz Omiša i Sinja. Na teren su stigla i dva kanadera, ali zbog vremenskih uvjeta ne mogu nastaviti s radom. Na teren se šalju sve raspoložive zemaljske snage.

Oko 19 sati jaka kiša zahvatila je velik dio otoka, što poboljšava situaciju, no požar je i dalje aktivan.

Gasi se i buktinja u Kaštel Sućurcu, koju je također, po svemu sudeći, uzrokovao udar munje. Dojava o požaru stigla je i s Pelješca, na području iznad Orebića. Vatrogasci su na terenu, a zasad nema informacija o veličini požara i ugroženosti objekata.

MORH je objavio da su za gašenje požara na Čiovu prvotno angažirana četiri zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, no uskoro su dva preusmjerena na požarište Orebić.

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