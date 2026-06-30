VIDEO Zastrašujuće snimke s Čiova: Evo kako je požar izgledao iz vatrogasnog vozila

Požar otvorenog prostora koji je izbio u utorak poslijepodne nakon grmljavinskog nevremena na otoku Čiovu, uz vatrogasce gase i dva kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a prema posljednjim informacijama stanje je na terenu trenutno povoljnije.

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) izvijestila je da su na požarištu angažirane vatrogasne snage operativnih područja Trogir, Split, Kaštela i Solin te Intervencijska vatrogasna postrojba Split.

Ministarstvo obrane RH priopćilo je da su na gašenje požara na Čiovu prvotno bila upućena četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Požar na Čiovu Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

No, zbog razvoja situacije na jugu Hrvatske, dva su kanadera preusmjerena na požarište kod Orebića u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dok preostala dva nastavljaju sudjelovati u gašenju požara na Čiovu.

Požar je izbio nakon grmljavinskog nevremena koje je u poslijepodnevnim satima zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju, uz jak vjetar, obilnu kišu i snažnu grmljavinu.

Vatrogasci nastavljaju gasiti požar, a više informacija o stanju na požarištu i mogućoj šteti očekuje se nakon završetka intervencije. HVZ je izvijestio na Facebooku da je stanje na požarištu na Čiovu je trenutno povoljnije.

Snimke iz vatrogasnog vozila pokazale su opseg požara u kojem, srećom, nije bilo ozlijeđenih. Kako doznaje Dalmacija Danas, u na terenu je bilo oko 150 vatrogasaca iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, s 40 vatrogasnih vozila, uz pripadnike Intervencijske vatrogasne postrojbe Divulje. Prema prvim procjenama, požar je zahvatio oko 100 hektara duge i uske površine.

Smirivanje meteo uvjeta omogućilo je djelovanje protupožarnih zrakoplova te olakšalo intervenciju vatrogascima na terenu. U gašenje su se uz vatrogasce uključile i zračne snage koje će djelovati do mraka. Vatrogasci će i tijekom noći nastaviti sa saniranjem požarišta, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Kako doznaje reporter Nove TV, Ivan Kaštelan, u požaru koji je buknuo u zaseoku Žednom nije bilo ozlijeđenih osoba. Srećom, nije došlo ni do veće materijalne štete - nisu nastradale obiteljske kuće niti apartmani, ali su nagorjela dva pomoćna montažna objekta.

Dodatne probleme vatrogascima su stvarale i gužve koje su nastale u okolici Splita, ali spas je donijela jaka kiša koja je pala na većem dijelu otoka, kao i kanaderi koji su, nakon što su se uvjeti smirili, uspjeli poletjeti.

Dobre vijesti stižu i sa otoka Šolte - požar koji je izbio nedaleko od Maslinice je pod kontrolom, a onaj kod Kaštel Sućurca uspješno je ugašen.