Hoće li Milanović Glavašu oduzeti odlikovanja? "Zna se kada takve osobe više toga nisu dostojne"

Pred kamerama u Opatiji pojavio se Zoran Milanović, ali bez izjave. Tako nema odgovora hoće li oduzeti odlikovanja i generalski čin Branimiru Glavašu zbog pravomoćne presude za ratni zločin. Vratio ih je na Glavašev zahtjev prije pet godina. Sada ga Antifašistička liga poziva da ih oduzme.

"Ako se predsjednik poziva na pravo, neka onda u tom smislu i postupi”, kaže Zoran Pusić iz Antifašističke lige.

Zoran Pusić, Antifašistička liga Foto: DNEVNIK.hr

Sedam odlikovanja i čin generala Glavašu je oduzeo prije 16 godina Ivo Josipović zbog tada pravomoćne presude za ratni zločin. Nakon što je Ustavni sud ukinuo tu presudu 2015. godine, bio je to razlog Milanoviću da mu vrati odlikovanja. No ponovljeno suđenje i tada je bilo u tijeku, a sada je Glavaš ponovno pravomoćno osuđen - ovaj put na sedam godina zatvora. Milanović je tada najavio:

"Morao bih ako se ista optužnica ponovno potvrdi na sudu i Branimir Glavaš bude ponovno pravomoćno osuđen. Kako da ja objasnim prije svega sebi, a onda i svojim biračima, posebno njih nekoliko zapjenjenih, da radim ispravan posao, ovako nema druge", govorio je predsjednik Republike krajem svibnja 2021.

Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske Foto: DNEVNIK.hr

"Što se tiče osoba koje imaju pravomoćnu presudu i koje dobiju određena odlikovanja, zna se u kojim slučajevima takve osobe više toga nisu dostojne. To je moj stav, ali onaj tko mu je dao, taj treba odgovoriti", poručuje ministar Habijan.

Glavašev sin i odvjetnik Filip Glavaš govori - odlikovanja i čin dobio je od predsjednika Franje Tuđmana za iznimne zasluge u uspostavi i obrani Republike Hrvatske.

"S obzirom na to da je dr. Franjo Tuđman znao zašto to daje, mislim da je on jedini koji ima legitimitet donijeti odluku što će biti s tim odličjima, a nažalost, budući da dr. Tuđmana više nema, smatramo da ta odličja moraju ostati kod Branimira Glavaša", poručuje mlađi Glavaš.

Filip Glavaš, odvjetnik i sin Branimira Glavaša Foto: DNEVNIK.hr

Podsjeća i da je sud kao olakotnu okolnost Glavašu pri izricanju presude istaknuo činjenicu da je general i da ima zasluge u obrani Hrvatske.

"Dakle, unatoč činjenici što su se dogodili ovi izolirani događaji s kojima Branimir Glavaš nema veze i što ćemo, nadam se, uspjeti dokazati u daljnjem tijeku postupka, sud je utvrdio da je Branimir Glavaš i general i da je imao iznimne zasluge i na taj način je on jasno odvojio ovaj izolirani događaj od njegovih činova i njegovih odlikovanja", poručuje Filip Glavaš.

No predsjedniku države zakon daje mogućnost da odlikovanja oduzme. Osim Glavašu, Josipović je oduzeo odlikovanja i Ivi Sanaderu.

"Sada kada je presuda pravomoćna cijelu priču mogu okarakterizirati samo jednom riječju, a to je veleizdaja!" izjavio je 2014. Ivo Josipović.

Hoće li se Branimiru Glavašu oduzeti odlikovanje? Foto: DNEVNIK.hr

I Stjepan Mesić oduzimao je ranije dodijeljene počasti, među ostalim generalima Ivanu Koradeu, Vladimiru Zagorcu, Mirku Norcu. Čeka se što će sada za odlikovanja Branimira Glavaša odlučiti Zoran Milanović.