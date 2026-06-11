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Jednom mu ih je vratio

Hoće li Milanović Glavašu oduzeti odlikovanja? "Zna se kada takve osobe više toga nisu dostojne"

Piše DNEVNIK.hr, 11. lipnja 2026. @ 20:10 komentari
Hoće li se Branimiru Glavašu oduzeti odlikovanje?
Hoće li se Branimiru Glavašu oduzeti odlikovanje? Foto: DNEVNIK.hr
Nakon pravomoćne presude za ratzni zločin Branimir Glavaš mogao bi ostati bez svojih sedam odlikovanja i generalskog čina. Dobio ih je od prvog predsjednika Franje Tuđmana, potom mu ih je oduzeo Ivo Josipović, a vratio prije pet godina Zoran Milanović. Danas je bez odgovora - hoće li ih sad ponovno oduzeti.
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