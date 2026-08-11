Šef Zavoda za javno zdravstvo otkrio je li voda u Lici sigurna za piće

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izvijestio je u utorak da je voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno zdravstveno ispravna te je poručio građanima da nema nikakve opasnosti za njihovo zdravlje.

"U ovom trenutku poruka je građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihovo zdravlje", rekao je Capak.

Objasnio je da HZJZ, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, od prošle godine provodi pojačani nadzor vode za piće.

"Analizama se prati oko 150 parametara zdravstvene ispravnosti, a nemamo niti jedno odstupanje, dakle sva ta voda potpuno je zdravstveno ispravna", rekao je.

Dodao je da kvalitetu vode kontroliraju i sami vodovodi, a postoji i državni monitoring Ministarstva zdravstva i HZJZ-a te se provodi i službeni nadzor sanitarne inspekcije. Kvaliteta podzemnih voda prati se i piezometrima na priljevnim područjima izvorišta.

Capak je potvrdio da su u jednom piezometru u blizini odlagališta pronađeni PFAS spojevi, što je dokaz da su procjedne vode s odlagališta došle do podzemnih voda, ali ne i da se onečišćenje proširilo do izvorišta pitke vode.

"To ne znači da se to proširilo dalje", rekao je Capak te dodao da se izvorišta kontinuirano prate i da će HZJZ javno objaviti dosadašnje rezultate analiza. Najavio je i da su u utorak uzeti novi uzorci na šest mjesta, čiji bi rezultati trebali biti poznati u četvrtak.

Govoreći o mogućem utjecaju onečišćenja na poljoprivredne kulture, Capak je rekao da su analize tla pokazale povišene koncentracije teških metala u neposrednoj blizini odlagališta, dok ih udaljavanjem od lokacije nema. Analiza bilja, dodao je, pokazala je da biljke nisu apsorbirale teške metale ni druge opasne spojeve.

"U ovom trenutku toga nema", rekao je Capak odgovarajući na pitanje postoji li opasnost za zdravlje ljudi. Dodao je da je potrebno nastaviti pratiti stanje tla, zraka, vode i podzemnih voda, osobito tijekom buduće sanacije odlagališta.

USKOK je ranije objavio nalaz vještačenja prema kojem su na području industrijskog kompleksa u Gospiću pronađene velike količine različitog otpada, uključujući opasan i ekotoksičan otpad, te je utvrđeno onečišćenje tla i mogući utjecaj na podzemne vode.

Vještačenje je provedeno u istrazi protiv bračnog para Šincek i drugih osumnjičenih za nezakonito postupanje s otpadom. Riječ je o desecima tisuća tona otpada koji je nezakonito odlagan u Gospiću, a prema nalazima vještaka bez sanacije bi mogao biti kontinuirani izvor onečišćenja.