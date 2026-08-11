Uzbuna u Slavoniji zbog opasne zaraze u susjedstvu: Ministarstvo hitno donijelo nove mjere

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u utorak je, zbog izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) u Mađarskoj donijelo rješenje o određivanju zona nadziranja na području Virovitičko-podravske županije s obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Hrvatske.

Ministarstvo je, kako se navodi u objavi na njihovim internetskim stranicama, donijelo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja ASK kuge u Mađarskoj, na objektu s držanim svinjama u županiji Somogy, naselju Lakócsa, s obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje RH.

Rješenjem se naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina i naselja Kapinci, Novaki i Vaška u općini Gradina proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu s Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje ASK u Republici Hrvatskoj i Delegiranom uredbom.



Iz Ministarstva podsjećaju da je na snazi i dalje i rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja 2026. godine.