U Kaliju ili Kalima?

Naziv mjesta na otoku Ugljanu u nominativu glasi Kali (prije je bio Kale). Iako je naselje ime dobio prema kalu, odnosno blatu, to je jedna od imenica ženskoga roda koje imaju samo množinske oblike, tzv. pluralia tantum.
Pripada i-sklonidbi, što znači da u genitivu ima nastavak -i, jednako kao i imenice dveri, desni i grudi. Kao što bismo rekli da se nalazimo u dverima ili da nas boli u desnima i grudima, tako ćemo reći i da ljetujemo u Kalima (a ne Kaliju, što je oblik na koji se također može naići).
Odnosni pridjev izveden od imena Kali glasi kaljski, a stanovnici mjesta su Kaljani i Kaljanke.
Cijela sklonidba imenice Kali glasi ovako:
N Kali
G Kali
D Kalima
A Kali
V Kali
L (o) Kalima
I (s) Kalima