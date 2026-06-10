Potvrda suda: Branimir Glavaš je ratni zločinac

Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne.

Potvrđenom presudom uz Glavaša je na četiri godina zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine.

Time je postala pravomoćna presuda kojom je četvoro optuženika proglašeno krivima za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, priopćio je u srijedu Visoki kazneni sud.

Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud donesena je 27. listopada 2023. nakon ponovljenog postupka na zagrebačkom Županijskom sudu.

Na prvom suđenju 2009. Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje za zatvorske kazne, ali je pravomoćnu presudu ukinuo Ustavni sud. Glavaš je do tada odradio i većinu osmogodišnje kazne u zatvorima u BiH gdje je otišao uoči izricanja prve presude.

No Ustavni sud je u siječnju 2015. ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu te je suđenje Glavašu i njegovim suoptuženicima ponovno započelo 2017., a koje je još jednom iz početka krenulo u listopadu 2021.

Vrhovni sud je početkom 2020. ukinuo odluku izvanraspravnog vijeća zagrebačkoga Županijskog suda iz ožujka 2019. prema kojoj se ponovljeno suđenje Glavašu trebalo odvojiti od postupka njegovim suoptuženicima.

Iako je na poslednjem suđenju 2023. nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora Glavaš je iz zgrade suda tada izašao slobodan, a prema pojašnjenju suca Dražena Kevrića istražni zatvor Glavašu nije određen zbog odluke Ustavnog suda iz 2015. prema kojoj je već odslužio pet godina, dva mjeseca i 27 dana kazne.

Objavu Visokok kaznenog suda prenosimo u cijelosti:

"Visoki kazneni sud Republike Hrvatske je donio presudu kojom je odbio žalbe državnog odvjetnika i 4 optuženika te potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu. Time je postala pravomoćna presuda kojom je četvoro optuženika proglašeno krivima za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Prva optuženica osuđena je na kaznu zatvora 4 (četiri) godine, drugi i treći optuženik na kaznu zatvora po 3 (tri) godine, a četvrti optuženik na kaznu zatvora 7 (sedam) godina.

Četvrti osuđenik je osuđen jer je kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, iako je bio dužan, propustio spriječiti da se civilno stanovništvo muči, da se nečovječno postupa prema njemu, da mu se nanose ozljede tjelesnog integriteta i da se primjenjuju protuzakonita zatvaranja, kao i jer je kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba naredio da se civilno stanovništvo ubija, da se nečovječno postupa prema njemu i da se primjenjuju protuzakonita zatvaranja.

Prva optuženica je osuđena jer je kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba naredila da se civilno stanovništvo ubija i nečovječno postupa prema njemu te da se primjenjuju protuzakonita zatvaranja. Drugi i treći optuženik su osuđeni jer su, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, ubijali civilno stanovništvo, nečovječno postupali prema njemu i primjenjivali protuzakonita zatvaranja.

Između srpnja i prosinca 1991. godine, tijekom obrane Osijeka, optuženici su djelovali kao zapovjednici i pripadnici vojnih postrojbi s ciljem zastrašivanja i odmazde nad civilima, uglavnom srpske narodnosti. Četvrti optuženik je znao da njemu podređeni vojnici nezakonito lišavaju slobode i zlostavljaju civile, ali to nije spriječio, pa su oni u podrumu jednog civila udarali nogama, rukama, dijelovima oružja i palicama zadavši mu ozljede, a drugog civila u jednoj garaži su mučili prisiljavanjem da popije sumpornu kiselinu iz akumulatora i potom je usmrćen vatrenim oružjem.

Osim toga, iste godine, četvrti optuženik je naredio da se osnuje posebno tajna grupa za neovlaštena lišavanja slobode, zlostavljanja i likvidacije. Pripadnici te grupe, među kojima su bili i ostali optuženici, sustavno su otimali civile iz njihovih domova, zatvarali ih, a potom ih odvodili na obalu rijeke Drave gdje su ih usmrćivali vatrenim oružjem i bacali u rijeku. Jedan od civila preživio je strijeljanje i pad u Dravu, nakon čega je četvrti optuženik neuspješno naredio njegovu likvidaciju u bolnici.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske smatra da će izrečene kazne zatvora ispuniti svrhu kažnjavanja. Pravilno je prvostupanjski sud, s obzirom na raspoložive dokaze, utvrdio i ocijenio sve okolnosti na strani optuženika koje utječu na izbor vrste i mjere kazne. Tako je kao olakotne okolnosti prvostupanjski sud pravilno cijenio raniju neosuđivanost svih optuženika za kaznena (uključujući i krivična) djela, njihove osobne i obiteljske prilike (uključujući i njihovu starosnu dob u vrijeme počinjenja djela) te, izvan konteksta inkriminiranih događaja, njihov doprinos obrani Republike Hrvatske.

Kao otegotno pravilno je svim optuženicima cijenjeno da su krivično djelo za koje su osuđeni počinili s najvišim stupnjem krivnje (direktni umišljaj), pobude počinjenja krivičnog djela (zastrašivanje i odmazda prema civilnim stanovnicima većinom srpske nacionalne pripadnosti uz izliku da se radi o osobama koje su navodno surađivale s neprijateljem), težinu počinjenih djela (radnje počinjenja usmjerene na jednu nezaštićenu kategoriju civilnog stanovništva u vrijeme oružanog sukoba i obrane Republike Hrvatske), način počinjena djela (žrtva natjerana da popije akumulatorsku tekućinu, žrtvama prije likvidacije ruke i usta oblijepljeni selotjep trakom, a nakon izvršenih ubojstava tijela žrtava bacana u Dravu), jakost povrede zaštićenoga dobra (znatno odstupa od uobičajene povrede zaštićenog dobra kod krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, što se očituje u krajnjem nepoštivanju ljudskog života i dostojanstva) te broj žrtava (razmjerno radnjama svakog od optuženika).

Nadalje, cijenjena je i uloga te doprinos svakog od optuženika ponaosob u ostvarenju djela. Pored toga kao otegotnim su pravilno cijenjene prvoj optuženici druge okolnosti što se odnose na počiniteljevu ličnost pa tako njen odnos prema sudionicima ovog sudskog postupka (svjedoke naziva omalovažavajućim imenima).

Navedene olakotne okolnosti u svojoj ukupnosti predstavljaju osobito olakotne okolnosti u odnosu na prvu optužnicu, drugog optuženika i trećeg optuženika zbog kojih se svrha kažnjavanja u odnosu na te optuženike može postići i kaznama blažim od propisanih, pa je stoga, u granicama ublažavanja propisanim zakonom, pravilno prva optuženica osuđena na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine, a drugi optuženik i treći optuženik na kaznu zatvora u trajanju od po tri godine. Tako izrečene kazne primjerene su svim okolnostima konkretnog slučaja te općoj svrsi kaznenopravnih sankcija kao i svrsi kažnjavanja.

U odnosu pak na četvrtog optuženika, izrečena kazna zatvora u trajanju od sedam godina primjerena je kako težini i posljedicama djela, tako i stupnju krivnje ovog optuženika te da će se upravo tom kaznom ostvariti zakonom predviđena svrha kažnjavanja. Utvrđene olakotne okolnosti na strani ovog optuženika, u kontekstu naprijed navedenih značajnih otegotnih okolnosti, ne opravdavaju izricanje blaže kazne. Pri tome, protek vremena od počinjenja djela, pravilno nije cijenjen olakotnim pri odmjeravanju kazne, kao ni (s time povezana) duljina trajanja ovog kaznenog postupka.

Izrečene kazne svim optuženicima će u dovoljnoj mjeri utjecati na optuženike da ne čine kaznena djela, da shvate krajnju neprihvatljivost vlastitih postupaka, ali i na druge građane da se klone činjenja kaznenih djela. Ovako izrečenim kaznama zatvora u odnosu na sve optuženike, zločin će doživjeti potpunu osudu, njegovi počinitelji će dobiti pravednu kaznu, a sa stajališta generalne prevencije ova presuda biti će jasna poruka svima da ratni zločin nikada ne može zastarjeti i da neće proći nekažnjeno", navodi seu priopćenju.