Milanović podijelio bodeže i odlikovanja: "Ovo je spona koja vas veže uz Hrvatsku vojsku"

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović u prigodi umirovljenja visokih časnica i časnika uručio im je u četvrtak časničke bodeže i odlikovanja te poželio sreću, zadovoljstvo, uspješan i ispunjen život i nakon vojne karijere.

"Nadam se da ste zadovoljni ostvarenim u službi u Hrvatskoj vojsci, sretni i da se osjećate ispunjeno i odličja i časnički bodeži koji ćete dobiti bit će spona, nit koja vas veže za Hrvatsku vojsku, debeli nadmorski kablovi s tisuće žica, spona i neurona koji se nikad neće prekinuti, plus ono što je bežično", rekao je Predsjednik u prigodnom obraćanju u svome uredu.

"Gotovo svi među vama su bili aktivni sudionici Domovinskog rata, borili se i zapovijedali i svoju dužnost prema Domovini odradili časno kao što što samo ime i kaže i treba to treba razlikovati od oficira jer ne znače baš isto. Dobro da smo se vratili na tu staru riječ, koja ima svoju dubinu i značenje", rekao je Predsjednik.

Časnicima je poželio dobro zdravlje, kao i njihovim obiteljima te da godine pred njima ne budu samo statistika, nego ispunjeni kvalitetni i smisleni životi s poslom i zaradom, ako je moguće. "Nadam se da se vidimo u nekim slučajnim privatnim životnim okolnostima, koje ne možemo predvidjeti, ali u tome jest draž i izazov života", poručio im je uz pozdrav "Domovini vjerni".

U ime časnica i časnika Predsjedniku zahvalio je general-bojnik Michael Križanec, istaknuo je da je ponosan što stoji ispred ešalona ratnika koji su branili hrvatsku državu i on, koji nije, te da mu je tim veći teret i odgovornost govoriti i u njihovo ime.

Zahvalio je na časti što su imali priliku nositi odoru Hrvatske vojske, obiteljima koje su na profesionalnim putevima stajali uz njih i bile im podrška, kao i svim kolegicama i kolegama, naređenim i podređenima s kojima su služili. Također je zahvalio svima koji su ih vodili u njihovim karijerama te Predsjedniku i djelatnicima njegova Ureda koji su priredili ispraćaj.

Zoran Milanović i Asja Madunić Foto: Damir Krajac/Cropix

"Obećavamo da ćemo i dalje biti dostojni činova, odlikovanja i medalja i svega što je odora značila nama i narodu kojem smo služili. Obećavamo da ćemo čuvati sjećanje na sve lijepe i ružne stvari koje su nam se događale u karijerama, koje su nas izgradile u ljude kakvi jesmo i da ćemo se s posebnim pijetetom sjećati svih kolega koje smo imali i izgubili, a najviše onih koji ostaju u sustavu kako bi ga dalje gradili i stvarali nove sposobnosti", rekao je Križanec uz pozdrav "Domovini vjerni".

Među umirovljenim časnicima bio je i bivši pobočnik dosadašnjih predsjednika i predsjednice Republike brigadir Vlado Čulina, koji je na tu dužnost stupio 1997. i umirovljen je 1. siječnja ove godine nakon 42 godine službe, a novinarima je rekao kako je prije toga obnašao dužnost zamjenik šefa osiguranja prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, s kojim je iz Banskih dvora došao na Pantovčak.