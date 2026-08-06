Jeziv zločin bivšeg mesara: Tijelo žrtve godinama skrivao u bačvi punoj betona

Poljoprivrednik i bivši mesar iz Engleske osuđen je na doživotni zatvor jer je ubio muškarca koji je živio na njegovu imanju, raskomadao njegovo tijelo i gotovo šest godina skrivao ga u bačvi ispunjenoj betonom.

Riječ je o 73-godišnjem Christopheru Wrightu, koji je u srpnju proglašen krivim za ubojstvo 55-godišnjeg Richarda Dysona te još nekoliko kaznenih djela, među kojima su ometanje pravosuđa, sprječavanje pokopa i kaznena djela povezana s vatrenim oružjem.

Christopher Wright Foto: Yorkshire Police

Izrečena mu je kazna doživotnog zatvora, pri čemu će iza rešetaka morati provesti najmanje 33 godine i 353 dana prije nego što može zatražiti uvjetni otpust.

Richard Dyson nestao je 2019. godine, a njegov nestanak policiji je 25. studenoga prijavila kći. Pedesetpetogodišnjak je živio u automobilu na Wrightovu imanju u blizini Barnsleyja, na sjeveru Engleske, gdje je povremeno obavljao razne poslove.

Njihov odnos narušio se nakon što je Wright posumnjao da mu je podstanar ukrao dio kolekcije antiknog vatrenog oružja i prodao neke njegove stvari. Dysonova obitelj godinama nije znala što mu se dogodilo.

Istražitelji su tijekom rada na slučaju doznali da su se njih dvojica ranije sukobila zbog navodno ukradenog oružja. No pravi rasplet uslijedio je tek u srpnju prošle godine, kada je policija pretražila Wrightovu prikolicu na obližnjoj farmi. U plastičnoj bačvi ispunjenoj betonom pronađeni su posmrtni ostaci Richarda Dysona, piše Sky News.

Obdukcija je pokazala da je ubijen hicima iz sačmarice. Wright ga je pogodio u ruku i prsa, a potom tijekom sljedećih dana raskomadao tijelo. Kupio je cement, dijelove tijela sakrio u bačvu i smjestio je u prikolicu.

Richard Dyson Foto: Yorkshire Police

Prikolicu je zatim ostavio kod susjeda koji, kako je utvrđeno tijekom suđenja, nije znao što se u njoj nalazi te ju je pristao čuvati.

Tužiteljstvo je navelo da su forenzičari na mjestu događaja pronašli Dysonov DNK, a u prikolici i pločicu s Wrightovim imenom. Vještačenje oružja i streljiva pronađenih u njegovoj kući pokazalo je da odgovaraju vrsti oružja kojim je počinjeno ubojstvo. Istragom je također utvrđeno da mu je još 2016. oduzeta dozvola za posjedovanje velike zbirke vatrenog oružja.

Tužiteljstvo je nakon presude poručilo da je Dysonova obitelj punih šest godina živjela bez odgovora o njegovoj sudbini. Dodali su da je Wright uporno pokušavao prikriti zločin i otežati policijsku istragu, ali da su prikupljeni dokazi na kraju razotkrili što se dogodilo.

Obrazlažući presudu, sudac je rekao da je Wright, zahvaljujući iskustvu koje je stekao radeći kao mesar, imao vještine potrebne za počinjenje tako strašnog zločina, kakav bi rijetko tko mogao izvršiti.

Zbog pomaganja u prikrivanju zločina na tri godine zatvora osuđen je i Wrightov prijatelj iz djetinjstva Karl Schwalbe (72). Nadzorne kamere zabilježile su njegov automobil kako u noći ubojstva dolazi do Wrightove kuće i odlazi otprilike sat vremena kasnije.