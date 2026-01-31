Hajdaš Dončić uputio poziv vjernicima u SDP-u, svim građanima dao tri obećanja

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je u subotu na konvenciji stranke da će politika njegove vlade biti smanjenje radnog vremena i jače oporezivanje kapitala dok je vjernike iz SDP-a pozvao da se suprotstave ultrakonzervativcima u svojim župama.

"Hrvatska je zastava na čijem je grbu prvo polje po Ustavu crveno, kao što je i naša stranačka zastava. To je zastava socijalne i demokratske republike, kao što je i naša stranka socijaldemokratska", poručio je Hajdaš Dončić na izvještajno-tematskoj konvenciji pod sloganom "Budi normalna Hrvatska” na koju je došao praćen pljeskom, stajaćim ovacijama i uz zvuke pjesme Sije "Unstoppable” (Nezaustavljiva).

Ovo je zastava Republike, nastavio je, čije su najviše vrednote ustavnog poretka sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, socijalna pravda, mirotvorstvo i demokracija, što su i vrijednosti naše stranke koje nam baš nitko ne može oduzeti.

Kazao je da domoljublje nije ono što nam nameću krajnja desnica i HDZ - isprazno mahanje simbolima i isključivost i mržnja prema manjinskim identitetima.

"Domoljublje nije povijesni revizionizam i iskazivanje pozitivnih sentimenata prema NDH. Za nas je domoljublje odgovornost i briga za budućnost naše zemlje. Domoljublje je briga za sve građane i nastojanje da se osigura što viša kvaliteta života svima”, poručio je.

"Plenković najveći dobitnik hrvatske političke povijesti”

Andreja Plenkovića ocijenio je najvećim dobitnikom hrvatske političke povijesti, koji je osvojio i jackpot i eurojackpot.

"Sve što se događalo tijekom njegovih mandata rezultiralo je povećanjem raspoloživog novca koji je njegova Vlada dijelila. Kada je izbio COVID-19, EU je osigurala sredstva za saniranje posljedica zatvaranja gospodarstva, što je Plenković prikazao kao rezultat svoje politike i svoju zaslugu. Poslije potresa 2020., EU je osigurala sredstva za obnovu, a na to se nadovezao Europski plan za oporavak i otpornost, što je još europskih sredstava kojima je upravljala Plenkovićeva Vlada, uz redovitu europsku sedmogodišnju proračunsku omotnicu”, rezimirao je premijerov rad.

Sve je to, dodao je, stvorilo stabilne makroekonomske okolnosti, koje su posljedica vanjskih faktora i puke sreće, nitko prije njega nije dobio toliko novca i toliko prilika za reforme i stvarne promjene u hrvatskom gospodarstvu i društvu, a rezultat je gotovo ništa.

"Rezultat je stabilan gospodarski rast iznad prosjeka EU o kojem slušamo u medijima i određeno povećanje realnih prihoda građana, ali sve te prilike nisu rezultirale niti jednom strukturnom i dugoročno održivom promjenom. Struktura gospodarstva nam je ista kao i ranije. Dapače, još više smo ovisni o turizmu, osobnoj potrošnji i građevini. Udio prerađivačke industrije stagnira ili čak pada. Proizvodnja hrane se smanjuje. Ovisnost o uvozu roba i hrane raste, ustvrdio je.

Strukturno, naglasio je, naše gospodarstvo je manje zdravo, moderno i razvojno orijentirano nego što je bilo prije 10 godina i to je jedina usporedba s tom mitskom 2016. godinom, od koje HDZ i Plenković broje vrijeme.

"HDZ budućnost ove zemlje ne zanima nego samo sadašnjost i kako se još koji dan ili godinu zadržati na vlasti kupujući mir i parlamentarnu većinu. U tome koriste teme iz prošlosti, bez budućnosti, bez odgovornosti i bez istinskog domoljublja” ocijenio je šef SDP-a.

"HDZ nije proveo nijednu reformu"

Naglasio je da je HDZ stranka bez odgovornosti i hrabrosti da gleda u budućnost, a Plenković je političar koji nema hrabrosti za provođenje stvarnih reformi jer je propustio povijesne prilike za promjenu strukture gospodarstva i nije se usudio poduzeti niti jednu ozbiljnu reformu.

Govoreći o međunarodnom položaju Hrvatske, članice EU i NATO-a, kazao je da moramo djelovati proaktivno, misliti svojom glavom, brinuti se za svoje interese i nastojati zajedničke interese oblikovati prema našim potrebama.

Danas, u trenutku iznimnih geopolitičkih izazova, ne smijemo dopustiti da o našoj budućnosti misli Beč ili Beograd, kao u prošlosti, ni Bruxelles kao u sadašnjosti nego isključivo Zagreb i zato hrvatsko društvo mora odmah jasno definirati vrijednosti koje će nas voditi kroz ove turbulencije, istaknuo je.

"Pravo na dostojanstvo svakog čovjeka, jednakost svih ljudi u dostojanstvu, jedna je od temeljnih vrijednosti kršćanstva, i tu vrijednost baštini naša kultura i civilizacija, ali i socijaldemokracija. Zato pozivam sve praktične vjernike među nama da se aktiviraju u svojim lokalnim zajednicama i župama te da se suprotstave ultrakonzervativcima koji žele iskriviti kršćanski nauk i iskoristiti ga za svoje političke ciljeve”, apelirao je Hajdaš Dončić.

Najavio je da će raditi na novoj stranačkoj industrijskoj politici, poreznoj politici u funkciji razvoja, ali i novim instrumentima raspodjele i osiguravanja stabilnih i sigurnih radnih mjesta jer Hrvatskoj nasušno treba ono što Plenković nije napravio - nova razvojna strategija koja će promijeniti strukturu gospodarstva.

"Bez stvaranja dodatne vrijednosti, bez proizvodnje, bez tehnologije i inovacija, nema ni rasta životnog standarda većine radnika i građana. Definirat ćemo i nove modele oporezivanja s ciljem da se gospodarstvo usmjeri na proizvodni i stvaralački model, kao i novu industrijsku politiku koja će biti kralježnica našeg razvoja”, najavio je.

"Treba razmišljati o skraćivanju radnog vremena"

Založio se za pravedniji i efikasniji porezni sustav, pri čemu treba oporezivati 'rente' kroz sveobuhvatnu reformu poreza na nekretnine, puno pametnije i socijalno osviješteno nego sada, kao i snažnije oporezivati dohodak od kapitala da ne budemo zemlja u vlasništvu banaka i trgovačkih lanaca.

"Potrebno je i da ljevica pomakne zahtjeve u pogledu radnog vremena jer skraćivanje radnog vremena uz zadržavanje iste plaće je mehanizam preraspodjele koji će podići udio rada u ukupnoj vrijednosti i za nas je to pitanje političke ekonomije i raspodjele bogatstva”, istaknuo je.

Upozorio je i na prekarni rad i nesigurnost na tržištu rada. "HDZ-ova vlast je pogodovala poslodavcima omogućujući uvoz jeftine i nekvalificirane strane radne snage, i to po modelu koji je izrazito nesiguran. Na taj način je Vlada propustila iskoristiti povoljne prilike za kvalitativni pomak na tržištu rada, stvarajući uvjete za smanjenje razine nesigurnosti na njemu”, ustvrdio je.

Pozvao je političke partnere, cijelu oporbu, sindikate, stručnjake i građane da su odupru 'duhovima vremena' koji izravno idu protiv temeljnih vrijednosti socijaldemokracije.