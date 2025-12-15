Hajdaš Dočić komentirao svoju nepopularnost i ustvrdio: "HDZ je zbog Tuđmana i ZDS-a prekršio Božju zapovijed"

Saborski zastupnici nakon sjednice koja je održana u ponedjeljak odlaze na zimske praznike, ali SDP-ovci kažu da neće mirovati.

O njihovim planovima reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala je s predsjednikom stranke Sinišom Hajdašem Dončićem, kojeg je pitala tko je kriv za femicid koji se dogodio u nedjelju.

"Erozija sustava. U društvu se događaju neke stvari koje sam mislio da ne se neće događati. Sve su to okidači: od klečavaca na trgu, do nefunkcioniranja centara za socijalnu skrb i Ministarstva unutarnjih poslova te sudova", odgovorio je Hajdaš Dončić.

"Radi se o jednostavnoj stvari, o stvaranju društvene klime. Kod nas je ona stvarno erozirana i cijeli sustav ide lošim smjerom. Katastrofa. Ubijeno je 19 žena, a zadnji slučaj je iz Bedekovčine, par kilometara od mjesta gdje ja živim. Iskreno sam potresen", dodao je.

Hoće li biti referenduma?

Komentirao je i saborsko izglasavanje tzv. "Bačićevih zakona" o prostornom uređenju te najavljeni referendum o tim zakonima.

"Ne prijetimo, nego smo ozbiljni. Radimo na ocjeni ustavnosti samog zakona. Upiti će se zahtjevi za ocjenu, a nakon toga ćemo dati razuman rok od 60-90 dana. Prvo ide ocjena ustavnosti na Ustavnom sudu, a nakon toga idemo na referendum", rekao je.

Tandara Knezović ga je pitala znači li to da će skupljati potpise ako Ustavni sud ne donese odluku kakva će njima odgovarati.

"Ne, mi želimo da Ustavni sud donese bilo kakvu odluku. Pitanje je što će odluči, ali mislim da je prostor najvredniji hrvatski resurs i da hrvatski građani trebaju odlučiti što žele s prostorom: Žele li devastaciju? Centralizaciju? Da se stvari rješavaju preko reda?", upitao je predsjednik SDP-a.

Siniša Hajdaš Dončić i Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV (Foto: Dnevnik Nove TV)

HDZ je oporbu optužio da laže o zakonima.

"Ja u Branka Bačića stvarno nemam povjerenja. To je osoba koja je nosila crnu torbu u USKOK. To je početak i kraj. Obnova je kasnila. Ja govorim o cjelokupnom mandatu HDZ-a i koliko se ministara izmijenilo. Neki su završili u zatvoru, neki su smijenjeni, a nešto je i on naslijedio", odgovorio je Hajdaš Dončić.

Val uvreda i ZDS

Tanadara Knezović ga je podsjetila da je optužio premijera Andreja Plenkovića da pleše tango s balkanskim mirisom, a onda su HDZ-ovci njega optužili da je besramni lažljivac, da je potkapacitiran i da Hrvatsku vraća u 1945. godinu.

"Nisam bio grub. Kada nemate argumente, onda vrijeđate. HDZ u ovom trenutku nema argumente. Znamo kakvi su oni stranka i to ne treba ponavljati. Ako gledamo 10 Božjih zapovijedi, onda su prekršili sve. Čak su prekršili zapovijed o poštivanju oca i majke jer su se odrekli Franje Tuđmana", rekao je.

Reporterka je istaknula da su to teške riječi.

"Kako se nisu odrekli? Znate koji je bio stav Franje Tuđmana oko ZDS-a? Vrlo jednostavan i vrlo jasan", odgovorio je Hajdaš Dončić.

Objasnio je i kakav će biti prijedlog SDP-a o pozdravu "Za dom spremni" (ZDS).

"Nema dvosmislenih kriterija i vrlo je čist. Govori o tome da je ZDS ustaški pozdrav, a svi ustaški, četnički, nacistički pozdravi trebaju biti uklonjeni iz javnog prostora. Ne zbog 1941. ili 1945., nego zbog današnjice", ustvrdio je.

Što se tiče uzvikivanja ZDS-a u pjesmi "Bojna Čavoglave" Marka Perković Thompsona, Hajdaš Dončić je poručio da to ne ulazi u domenu umjetničkog djela.

"Za mene ne. Postoji nešto što se zove prekršaj i vidjet ćemo kako će sudovi reagirati, ali sam vrlo jasan. Dvostrukih kriterija nema. Meni je neprihvatljivo ovo što se danas događa, da djeca koja imaju majice zagrebačkih sportskih klubova ne mogu biti u Dalmaciji ili oni s dalmatinskim sportskim klubovima ne mogu biti u Zagrebu. Ne želim u takvom društvu živjeti", rekao ej.

Borba s inflacijom

Rekao je i kako bi se SDP, da je na vlasti, borio s inflacijom.

"Energija, hrana i priuštivo stanovanje su naši prioriteti. Imali smo cijeli niz mjera koje smo predlagali Vladi. Sve što će biti novije ćemo predstaviti na našoj konvenciji krajem siječnja. Imamo neke nove ideje koje su izvan okvira", najavio je.

"Gledam cijene uvijek i uspoređujem ih s onima kakve su bile u kunama. Tragično je da Plenković stvara privid da se bori protiv inflacije, a ona je u Hrvatskoj nikad veća. Ništa se o tome ne radi, samo se stvaraju baloni", dodao je.

Priznao je da dio građana živi bolje, ali napomenuo je da dio živi puno lošije nego prije.

"Oko 28-29 posto stanovništva je u riziku od siromaštva. To je ono što me brine, ta velika razlika između 10 posto ljudi koji upravljaju s 90 posto bogatstva i s ostatkom, koji to nema. To je činjenica, to je Hrvatska", ustvrdio je.

Zašto je on nepopularan?

Rejting SDP-a po Crobarometru iznosi 20,8 posto, ali Hajdaš Dončić je na vrhu liste nepopularnih političara.

"To nije bitno. Stvaram svoj tim, svoju ekipu. Pokušavam pričati iskreno i pokušavam pričati iz srca", rekao je, a Tanada Knezović ga je pitala je li toliko nepopularan i u stranci.

"Nisam. Vole li me ili ne, ja na to ne mogu utjecati. Pristojan sam šef, ali volim da se odrade stvari koje smo dogovorili", odgovorio je.

Reporterka mu je postavila i jedno pitanje građana o odnosu s IDS-om, čiji su zastupnici u Saboru bili suzdržani na glasanju za proračun, a Thompson će pjevati u Poreču.

"Kako se on sada razvija, nije nam poželjan partner. Napuštaju neke vrijednosti i bojim se da će to otići do toga da će to otići na razinu HDZ-a Istarske županije. Ali, pohvalit ću bivšeg predsjednik Dalibora Pausa, koji je korektan političar i saborski zastupnik", zaključio je.