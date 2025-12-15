Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Za Dnevnik Nove TV

Hajdaš Dočić komentirao svoju nepopularnost i ustvrdio: "HDZ je zbog Tuđmana i ZDS-a prekršio Božju zapovijed"

Piše DNEVNIK.hr, 15. prosinca 2025. @ 20:13 komentari
Siniša Hajdaš Dončić i Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV
Siniša Hajdaš Dončić i Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV
Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u Dnevniku Nove TV.
Najčitanije
  1. Šibensko groblje, ilustracija
    Kakav bezobrazluk

    VIDEO Kruži snimka s groblja, građani u šoku: "Svašta smo znali vidjeti po groblju, ali ovo je za ne povjerovat"
  2. Muškarac koji je spriječio napadača u Australiji
    POKRENUTA KAMPANJA

    Milijarder uplatio 100 tisuća dolara heroju s plaže! "Umrijet ću, reci mojoj obitelji..."
  3. Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns i Ahmed al Ahmed
    TEŽE NEGO ŠTO SE MISLILO

    Poznato u kakvom je stanju heroj koji je razoružao terorista na plaži: "Liječnici strahuju..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Blagdanska košarica ove godine skuplja zbog inflacije
INFLACIJA jede blagdane
Prije Božića stiže hladan tuš: Pogledajte cijene blagdanske košarice
Drska krađa na adventu! Udruzi za sindrom Down ukradena kutija za donacije: "I to baš u ovo doba i za tu namjenu..."
građani šokirani
Nevjerica, tuga i ogorčenje! Udruzi za sindrom Down ukradena kutija za donacije
Siniša Hajdaš Dončić u Dnevniku Nove TV: "HDZ je zbog Tuđmana i ZDS-a prekršio Božju zapovijed"
Za Dnevnik Nove TV
Hajdaš Dočić komentirao svoju nepopularnost i ustvrdio: "HDZ je zbog Tuđmana i ZDS-a prekršio Božju zapovijed"
Ova mjesta prkose demografiji, broj najmlađih samo raste: "Iz dana u dan gledam dolazak novih, mladih ljudi"
rijedak trend
Ova mjesta prkose lošoj demografiji, broj najmlađih samo raste: "Iz dana u dan gledam dolazak novih, mladih ljudi"
Milanović se nada da EU neće kao Jugoslavija i SSSR propasti zbog jednoumlja
posjet slovačkoj
Milanović: "Nadam se da neće propasti kao Jugoslavija ili Sovjetski Savez"
Prosvjed na istoku zemlje, prozivaju Ministarstvo: "Ovi ljudi su kao ranjena životinja, a ranjena životinja je najopasnija"
čekaju obećano
Prosvjed na istoku zemlje, prozivaju Ministarstvo: "Ovi ljudi su kao ranjena životinja, a ranjena životinja je najopasnija"
Kakav bezobrazluk: Automobilom vozio kroz grobove
Kakav bezobrazluk
VIDEO Kruži snimka s groblja, građani u šoku: "Svašta smo znali vidjeti po groblju, ali ovo je za ne povjerovat"
Prikuplja se novac za muškarca koji je spriječio napadača na plaži Bondi
POKRENUTA KAMPANJA
Milijarder uplatio 100 tisuća dolara heroju s plaže! "Umrijet ću, reci mojoj obitelji..."
Zdravstveno stanje muškarca koji je razoružao terorista u Australiji
TEŽE NEGO ŠTO SE MISLILO
Poznato u kakvom je stanju heroj koji je razoružao terorista na plaži: "Liječnici strahuju..."
POZIV Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Poziv Domagoja Mikića
Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Kod terorista iz Sydneyja pronađena iskaznicu srpskog lovačkog kluba
CURE NOVI DETALJI
Kod terorista iz Sydneyja pronađena iskaznica srpskog lovačkog kluba: "Dolazio je isključivo..."
U Gorskom kotaru radno iskorištavali muškarca, oduzeli mu dokumente i nekretnine
našli im i oružje
Užas u Gorskom kotaru: Strpali ga u kamp-kućicu i iskorištavali dvije godine, sve su mu uzeli
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Kakav bezobrazluk: Automobilom vozio kroz grobove
Kakav bezobrazluk
VIDEO Kruži snimka s groblja, građani u šoku: "Svašta smo znali vidjeti po groblju, ali ovo je za ne povjerovat"
Prikuplja se novac za muškarca koji je spriječio napadača na plaži Bondi
POKRENUTA KAMPANJA
Milijarder uplatio 100 tisuća dolara heroju s plaže! "Umrijet ću, reci mojoj obitelji..."
POZIV Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Poziv Domagoja Mikića
Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
show
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
Taylor Swift slavi 36. rođendan
svjetski poznata
Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Uskoro će postati hrvatska snaha
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Od hrane do ozbiljnih bolesti
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
zabava
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pronađite uljeza
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Kakva šteta! Neoprez doveo do katastrofe zbog koje su mnogi proplakali
Jao...
Kakva šteta! Neoprez doveo do katastrofe zbog koje su mnogi proplakali
tech
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
Bila je domina, no sad je velika tech poduzetnica: Ova žena odlučila je doista stati na kraj osvetničkoj pornografiji
Primoralo ju osobno iskustvo
Procurile eksplicitne fotografije bivše domine, njezin potez nakon toga danas pomaže mnogima
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
sport
Trumpov sin podijelio objavu o Novaku Đokoviću nakon napada u Australiji
Ovo je odjeknulo
FOTO Trumpov sin podijelio objavu o Đokoviću nakon masakra u Australiji
Joško Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, Bennacer je druga kategorija..."
Naklonio se
Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, on je druga kategorija..."
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
BIT ĆE POSLA
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
tv
Supertalent: Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
ARENA ZAGREB IH ČEKA!
Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
Supertalent: Polufinalni nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Nicolas Ypil
ČISTA EMOCIJA!
Svjedok mu je cijela Hrvatska da je Nicolas nova glazbena zvijezda!
U dobru i zlu: Rekao je da će napraviti sve da pomogne, ali na ovo ne želi pristati
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Rekao je da će napraviti sve da pomogne, ali na ovo ne želi pristati
putovanja
Skriveni zimski raj na 2 i pol sata od Zagreba koji turisti još uvijek nisu otkrili
Za vikend-izlet
Skriveni zimski raj na manje od dva sata od granice koji turisti još uvijek nisu otkrili
Tjedni jelovnik brza jela od 15.12. do 21.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Fino, brzo i bez puno kompliciranja: 7 jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za zimu
Pogledajte spust najdužom stazom za sanjkanje u Europi: 60 minuta sreće zbog kojih treba vući sanjke dva i pol sata po snijegu i vjetru
Fijuuu!
Pogledajte spust najdužom stazom za sanjkanje u Europi: 60 minuta sreće zbog kojih treba vući sanjke dva i pol sata po snijegu i vjetru
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
lifestyle
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
Sonja Jandroković u cipelama s leopardovim uzorkom
BAŠ SU EFEKTNE
Sonja Jandroković u cipelama koje najavljuju odvažan zimski trend
Zagreb špica: Klasične crne čizme u street style izdanju
KOMBINACIJA ZA PETICU
Čizme ljepotice iz Zagreba možda nisu hit, ali ni jedan trend ne može im ništa
sve
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Trumpov sin podijelio objavu o Novaku Đokoviću nakon napada u Australiji
Ovo je odjeknulo
FOTO Trumpov sin podijelio objavu o Đokoviću nakon masakra u Australiji
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene