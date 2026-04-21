Francuski div nudi Hrvatskoj moćno oružje: Dokazalo se i u operacijama u ratu na Bliskom istoku

Dokazale su se u pomorskim operacijama i sada su usred bliskoistočnog rata - Francuska nudi i u Hrvatskoj želi izgraditi dvije korvete.

Da misle ozbiljno, potvrđuju potpisi na ugovore o suradnji sa šibenskim i riječkim škverovima, osječkom tvrtkom za dronove, ali i akademskom zajednicom.

Ono o čemu mornarica sanja francuski div može pretvoriti u javu - odabere li ih država. Kažu da im za isporuku jedne korvete trebaju tri godine. Novopečeni partneri jamče da će većina proizvodnje biti u rukama hrvatskih radnika. Kažu da imaju kapacitete i stručnjake i za složene sustave.

Imat će zaštitu s neba, opremili bi ih dronovima. Mogu se upotrijebiti u nekoliko svrha. Jedna je nadzor i izviđanje, a druga je za obranu.

Od 600 milijuna do 1,6 milijardi eura težak je posao s korvetama. Uz Francuze, ratnu mornaricu žele modernizirati Španjolci, Talijani, Turci, Nijemci, Nizozemci, Amerikanci, ali i predstavnici Južne Koreje.

