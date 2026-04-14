Veliki manevar MORH-a: Kako Anušić planira spasiti flotu i izgraditi moćnu mornaricu bez Debeljaka?

Hrvatska mornarica još će se načekati, prije nego zaplove. Ali - država još nije otpisala nedovršene vojne brodove koji su "zapeli" u splitskom škveru.

"Tražimo način, model i financiranje dovršetka još ta tri broda koja su ostala i mi ćemo ih dovršiti, u to budite sigurni", rekao je Ivan Anušić, ministar obrane.

"Ja ne bih sada prejudicirao na koji i kakav način, postoji nekoliko modela", dodao je Anušić.

Ivan Anušić, ministar obrane Foto: DNEVNIK.hr

Plan za spas vojnih brodova Foto: DNEVNIK.hr

I drugih brodograditelja za ovaj posao nakon što je Tomislav Debeljak - ispao iz igre! Razišli su se na troškovima: oko 20-ak milijuna eura ne misle platiti. Traže povoljniju cijenu!

"Nastavit ćemo ih graditi", rekao je ministar, a na pa pitanje gdje dodao je. "To vam u ovom trenutku ne mogu reći, nemamo definirano gdje, ali idemo u pregovaranje s drugim brodogradilištima, eventualno s nekakvim drugim projektom, ali o tome je rano", izjavio je Ivan Anušić, ministar obrane.

"Vidjet ćete da će to biti puno jeftinije nego što je Brodosplit nudio da dovrši ta tri broda", poručio je ministar.

Plan za spas vojnih brodova Foto: DNEVNIK.hr

U splitskom brodogradilištu koje je lani naprasno prekinulo suradnju s MORH-om zbog ovog negoduju.

"Kroz MORH je prošlo 5 ministara, no niti jedan nije bio spreman otvoriti i riješiti naslijeđeni problem rasta troškova. Problem se kontinuirano odgađao i 'gurao pod tepih', pri čemu je s vremenom postajao sve veći i ozbiljniji (...) Dovedena je u pitanje opstojnost hrvatske tvrtke koja posluje na tržištu i pod tržišnim uvjetima. Razlog tome nije bio nedostatak rješenja, već izostanak političke volje i odgovornosti da se suoči s realnim činjenicama i donese nužne odluke", izjavio je Tomislav Debeljak.

Plan za spas vojnih brodova Foto: DNEVNIK.hr

Onaj tko će završavati ono što je Debeljak započeo - trebao bi graditi i dvije hrvatske korvete. Neslužbeno doznajemo da Ministarstvo obrane radi na takvom paketu. Ono što se u narodu kaže - jednim udarcem dvije muhe. Projekt je težak oko milijardu i pol eura. Strani partner - domaće brodogradilište.

"Mi ćemo odabrati one koji su najpovoljniji za Hrvatsku, a ne za njih, a u ovom trenutku postoji raščlamba svih ponuda, ona se analizira i u jednom trenutku će se donijeti odluka", rekao je Ivan Anušić, ministar obrane.

Nekoliko stranih kompanija - od Španjolske, Francuske, Turske, Koreje, Amerike - ozbiljno su shvatile hrvatski natječaj. Već mjesecima lobiraju. Samo će jedan biti sretne ruke.