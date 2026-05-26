Ukida se porez na mirovine, umirovljenici poručuju: "Što možeš ti za 30 eura? Ništa"

Za više od pola milijuna umirovljenika država ukida porez na mirovine, poručuju iz Hrvatske stranke umirovljenika. Od sljedeće godine neće se oporezivati ni one veće od 600 eura.

Ministar financija poručuje pojedine teze o iznosima rasta mirovine su paušalne. Ono što je država porezom uzimala od mirovine, od nove godine trebalo bi ostati u novčaniku, pohvalili su se u stranici umirovljenika.

"Ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća nešto manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez", poručila je HSU.

Ukida se porez na mirovine Foto: DNEVNIK.hr

Za sve mirovine veće od 600 eura ukidat će se porez. Više od pola milijuna umirovljenika može očekivati rast.

"U prosjeku će rast mirovine, za ovih 530 tisuća, negdje oko 33 eura u prosjeku", nadodaju iz HSU.

"Bolje ista nego ništa. Što da vam kažem", rekli su umirovljenici.

"Što možeš ti za 30 eura? Ništa. Oni koji imaju velike mirovine budu, ali bome mi ne", kaže jedna umirovljenica.

To bi značilo oko 180 milijuna eura manje u blagajni lokalnih jedinica, kažu iz HSU-a. Ministar financija Tomislav Čorić o ukidanju poreza na mirovine, poručuje: "U ovom trenutku ne mogu potvrditi u kojem smjeru će se tu ići. Paket antiinflacijskih mjera Vlade Republike Hrvatske biti će prezentiran u narodnim danima. Pa onda samim time i dijelovi tog paketa.

Ukidanje poreza zahvatilo bi sve one mirovine čiji je iznos veći od odbitka, to jest tih 600 eura. Koliko bi tko dobio ovisi o stopi.

Detalji se još dogovaraju

"Ne možemo govoriti o prosječnom povećanju mirovine jer će biti povećane one na koje se porezna stopa određene jedinice lokalne samouprave odnosila. Teze o tome kako je tko i koliko obuhvaćen ukidanjem poreza na mirovine su dosta paušalne i ne bi rekao da su najsretnije izvučene", nadodaje ministar.

Ministar kaže kako će to porezno rasterećenje ovisiti o bruto mirovini koju neka osoba ima. Svi oni koji imaju mirovinu do 600 eura porez na to nisu ni plaćali.

"Onaj tko je uplaćivao više, taj ima veću mirovinu i to je logično. Onaj tko je uplaćivao manje i ima manje staža, on ima manju mirovinu. Ja tu ne vidim problem. Ovi do 600 eura nikad nisu plaćali. Sada od 600 eura svima se ukida. Istina je da dolazi nezadovoljstvo od nekih udruga. Zašto? Kažu, što imaju ovi najmanji od toga? Pa nemaju ništa”, rekli su iz HSU.

Iz Bloka umirovljenika tvrde, bez kompenzacijskih mjera razlike bi bile sve veće pa traže promjenu aktualne vrijednosti mirovine.

"Uopće ne bi bio problem da se sa prvim siječnjem uz ukidanje ovog poreza da se sprovede i ova korekcija aktualne vrijednosti mirovine. Odnosno da se radničke promjene povećaju za 20 posto. Ako će to vlada prihvatiti, pristajemo na ukidanje poreza", rekao je Milivoj Špika iz Bloka umirovljenika.

Milivoj Špika, Blok umirovljenici zajedno Foto: DNEVNIK.hr

Porez na mirovine je između 10 i 11 posto.

"Ako ima mirovinu 1000 eura on će plaćat 400 eura porez. U Zagrebu to bi bilo 45 eura mjesečno ili godišnje 500 eura", rekli su iz HSU.

Goruća je to tema i u Matici umirovljenika.

"Da se još možda raspravlja o tome, i to je točno, ali na koncu – vidjet ćemo. Porez će se ukidati sigurno, a još ćemo vidjeti kome. Jedna opcija je svima, a jedna po cenzusu: do tisuću, te od tisuću do tisuću i pol", rekla je Višnja Fortuna.

Bruse se detalji, a vladine mjere pomoći obuhvatit će i umirovljenike.