Orešković o obljetnici u Gospiću: "Slavi se ono zbog čega i Lika i Hrvatska propada"

U Gospiću je u ponedjeljak obilježena 36.obljetnica osnivanja HDZ-a Ličko-senjske županije, a svečanosti je prisustvovao i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković okružen stranačkim kolegama.

Cijeli događaj na Facebooku je komentirala saborska zastupnica Dalija Orešković.

"Za toksičan, kancerogen otpad, ilegalno istovaren u Gospiću, na kojem je kriminalna banda na čelu s HDZ-om zaradila milijune, kriv je i odgovoran HDZ. A krivi su i Ličani koji 36 godina biraju HDZ-ovu korumpiranu vlast.

Što se to točno danas u Gospiću i Lici slavi? Poraz pameti i dostojanstva. Narod koji je iznjedrio Nikolu Teslu i Antu Starčevića, danas snishodljivo ljubi ruke gramzljivom autokratu. Ni manje ni više, nego istom onom čiji je glavni državni inspektor, skupa s plejadom ministara i drugih niže rangiranih i potkupljivih, potrovao i ljude i prirodu.

Umjesto da se čitava Hrvatska zatresla od zvižduka nedobrodošlice, i od poruke huljama da su hulje, u Gospiću se slavi ono zbog čega i Lika i Hrvatska propada. Ličani 36 godina biraju vlast koja nas je sve izdala i prevarila", napisala je Orešković, a njezinu objavu podržali su brojni komentatori.

Podsjetimo, USKOK je prije nepunih mjesec dana proširio istragu protiv ranije prijavljenog bračnog para Josipa i Monike Šincek i njihovih suokrivljenika te pokrenuo istragu protiv još trojice hrvatskih državljana koje sumnjiče za teška kaznena djela protiv okoliša ilegalnim odlaganjem opasnog otpada.