Proširena istrage protiv Šinceka zbog odlaganja otpada i u Senju

Uskok je proširio istragu protiv ranije prijavljenog bračnog para Josipa i Monike Šincek i njihovih suokrivljenika te pokrenuo istragu protiv još trojice hrvatskih državljana koje sumnjiče za teška kaznena djela protiv okoliša ilegalnim odlaganjem opasnog otpada.

Kako je priopćio Uskok, tužiteljstvo je, nakon pokretanja istrage protiv deset okrivljenika i četiri tvrtke od 14. veljače 2025. i proširenja istrage protiv tri okrivljenika i jedne pravne osobe, proširilo istragu protiv ranije prijavljenih četvero okrivljenika i jedne tvrtke te pokrenuo istragu protiv još trojice hrvatskih državljana u dobi od 46, 27 i 36 godina.

Uskok je naveo kako je istraga proširena na temelju posebnog izvješća Sektora općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije i rezultata do sada provedene istrage. Dodao je da okrivljenike sumnjiče za kaznena djela protiv okoliša i krivotvorenje službene ili poslovne isprave, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo kako sumnjiči Josipa Šinceka da je radi stjecanja imovinske koristi protupravnim odlaganjem otpada, osim na lokacijama u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu, tijekom 2020. i 2021. organizirao te trojici suokrivljenika nalagao odlaganje dijela mljevenog plastičnog i drugog otpada u rastresitom stanju koji sadrži štetne i opasne tvari i na komunalnom odlagalištu neopasnog otpada u Senju.

Pritom je Šincekova supruga Monika Šincek, radi prikrivanja protupravnog odlaganja tog otpada u okoliš kod Senja, pribavljala i sastavljala lažnu dokumentaciju o nabavi, prijevozu i obradi otpada te unosila netočne podatke o obradi i tijeku otpada u propisane evidencije.

Prema tvrdnjama Uskoka, na taj je način na lokaciji u Senju odložen otpad koji sadrži štetne i opasne tvari u količinama većim od dopuštenih, ukupno najmanje 2640 tona.

Također se sumnja da je Josip Šincek, radi stjecanja protupravne imovinske koristi ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću i Varaždinu, pored ranije povezanih 14 okrivljenika, u zajedničko djelovanje povezao njih još trojicu i to radi dovoženja, odlaganja i zakopavanja otpada u tlo te pribavljanja i sastavljanja lažne dokumentacije o nabavi, prijevozu i tijeku otpada.

Tako su trojica okrivljenika, po nalogu i u dogovoru sa Šincekom, zakopavali otpad u prirodno tlo te ga raspoređivali u rasutom stanju po otvorenom dvorišnom prostoru, a zatim mljeveni plastični i ostali otpad u rastresitom stanju odlagali na prostoru komunalnog odlagališta u Gospiću.

Istraga proširena i na županijskog savjetnika koji je Šincekovima izdavao dozvole

Ujedno je jedan od okrivljenika s Monikom Šincek obavljao administrativne poslove okrivljene tvrtke Šincekovih i organizirao transport i premještanje otpada na prostor odlagališta u Gospiću te vodio neistinite evidencije o obavljenim poslovima s otpadom koje je zatim dostavljao Šincekovima.

Uskok je u veljači ove godine pokrenuo istragu protiv Šincekovih, još osam osoba i četiri tvrtke zbog niza teških kaznenih djela, uključujući ugrožavanje okoliša otpadom, pranje novca i utaju poreza u sastavu zločinačkog udruženja.

Uskok i policija su tada izvijestili da je Josip Šincek iz varaždinske tvrtke Tipos Resurs, radi stjecanja protupravne imovinske koristi, organizirao zločinačko udruženje u koje je povezao više osoba.

Uz to, Josip i Monika Šincek osumnjičeni su i za pranje novca putem daljnjih ulaganja, pri čemu im je pomagala članica zločinačke organizacije.

Prema pisanju medija, na meti istražitelja je i Franciska Dodić, supruga zlatara Paška Dodića, koja s Monikom Šincek ima tvrtku Izoxeco za betonske proizvode za građevinarstvo.

Uskok je pak u lipnju prošle godine, u novom kraku istraživanja ilegalnog odlaganja opasnog otpada Šincekovih, proširio istragu na Jerka Kostelca, županijskog savjetnika u Ličko-senjskoj županiji.

Kostelac je osumnjičen da je na poticaj Šincekovih izdao njihovoj tvrtki dvije nezakonite dozvole za gospodarenjem otpadom u Gospiću.