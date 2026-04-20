Vlasnik agencije o novim pravilima za zapošljavanje stranih radnika: "Jedan problem nije riješen, a postoji i bojazan uoči sezone..."

Uskoro stupaju na snagu nova pravila za zapošljavanje stranih radnika u Hrvatskoj. Za dobivanje radne dozvole morat će dostaviti potvrdu o zdravstvenom stanju i cjepnom statusu.

Pregledi će se obavljati u zavodima za javno zdravstvo, a uključivat će provjeru zaraznih bolesti i cijepljenja.

Ako radnik nema dokaz o cijepljenju, primit će potrebna cjepiva u Hrvatskoj.

Trenutačno u zemlji radi više od 105 tisuća stranih radnika, a nova pravila odnosit će se i na produženje njihovih dozvola. Uvode se i stroži uvjeti smještaja. Propisana je minimalna kvadratura po radniku, kao i maksimalan broj osoba u stanu ili kući. Poslodavci će morati dokazati da radnicima osiguravaju primjeren smještaj.

Najamnina neće smjeti prelaziti 30 posto neto plaće, a uvjeti najma morat će biti jasno navedeni u dokumentaciji. Predviđene su i kontrole, a nepravilnosti mogu dovesti do odbijanja zahtjeva.

Od početka godine izdano je oko 47 tisuća dozvola, a poslodavci upozoravaju da je i dalje najveći problem dugo čekanje na njihovo izdavanje. Novi pravilnik trebao bi stupiti na snagu idući tjedan.

