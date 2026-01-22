Andrija Mikulić izlazi na slobodu

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić danas će izaći iz pritvora, za Dnevnik Nove TV potvrđeno je sa Županijskog suda u Zagrebu.

Mikulić je u studenom prošle godine uhićen u sklopu opsežne antikorupcijske akcije USKOK-a i tereti ga se za primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. U pritvoru je od 22. studenog prošle godine, a istražni mu je zatvor u prosincu produljen jer je trebalo ispitati još devet svjedoka.

Mikulić i njegov kum Dragan Krasić, donedavni šef rudarskog sektora u Ministarstvu gospodarstva, pod istragom su zbog sumnje da su od vlasnika kamenoloma primili 190.000 eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje tvrtkama.

Mikulić je upleten i u istragu kojom su obuhvaćeni i bračni par Josip i Monika Šincek, koji su bivšega glavnog državnog inspektora optužili da je tražio pola milijuna eura mita da ne bi imali problema s inspekcijama.

Šincekovi su u Remetincu bili gotovo godinu dana u sklopu velike istrage USKOK-a. Tereti ih se da su organizirali nezakonito zbrinjavanje oko 35.000 tona opasnog otpada na lokacijama kod Varaždina, Gospića i Benkovca.