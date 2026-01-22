Andrija Mikulić izlazi na slobodu

Mikulić je u studenom prošle godine uhićen u sklopu opsežne antikorupcijske akcije USKOK-a i tereti ga se za primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. U pritvoru je od 22. studenog prošle godine, a istražni mu je zatvor u prosincu produljen jer je trebalo ispitati još devet svjedoka.
Mikulić i njegov kum Dragan Krasić, donedavni šef rudarskog sektora u Ministarstvu gospodarstva, pod istragom su zbog sumnje da su od vlasnika kamenoloma primili 190.000 eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje tvrtkama.
Šincekovi su u Remetincu bili gotovo godinu dana u sklopu velike istrage USKOK-a. Tereti ih se da su organizirali nezakonito zbrinjavanje oko 35.000 tona opasnog otpada na lokacijama kod Varaždina, Gospića i Benkovca.