CROMA dodijelila nagrade za najbolje poduzetnike: "Nije dovoljno da se samo puno radi"

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA 34 godine zaredom na kraju poslovne godine dodjeljuje nagrade najuspješnijim menadžerima i poduzetnicima u kategoriji velikih, srednjih, malih, mikropoduzeća i inozemnih poduzeća, kao i nagradu za najuspješnijeg mladog menadžera i stranog menadžera.

Ove godine dodjeljuje se ukupno devet prestižnih nagrada, a na dodjelu je stigao i reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić, koji je razgovarao sa Stjepanom Bedićem, dobitnikom u kategoriji srednjeg poduzetnika. Bedić je inače i pilot, pa ga je Margetić pitao je li lakše pilotirati u zraku ili u poduzetničkim vodama.

"I jedno i drugo je dosta složeno i čovjek to stvarno treba voljeti da bi radio taj posao. U letenju postoje rizici jer se može fizički stradati, ali je stres trenutačni. U menadžmentu je stres dugoročan jer imate projekte od tri ili šest mjeseci, pa to nosiš i doma tako da je dugoročno teže biti poduzetnik", odgovorio je.

CROMA dodjela nagrada Foto: DNEVNIK.hr

Objasnio je i koja je razlika u poduzetništvu danas u odnosu na prije 10-20 godina.

"Danas je nemoguće predviđati i s tim se moramo pomiriti. S tim se možemo uhvatiti u koštac s dobrim i fleksibilnim timom koji može dobro reagirati. Najbitnije je da poduzetnik ima tim kojemu vjeruje", napomenuo je.

CROMA dodjela nagrada Foto: DNEVNIK.hr

Poslao je i poruku mladima koji bi željeli postati poduzetnici.

"Nije dovoljno da se samo puno radi, treba biti fanatičan ako se nešto želi napraviti. Isto tako, treba se malo pripremiti i educirati. Nije dovoljno samo željeti imati neki biznis, moraš se educirati o financijama, menadžmentu, ljudskim resursima da bi to na kraju bilo uspješno, a ne da propadne nakon šest mjeseci", zaključio je Bedić.