Orešković oštro optužila Bačićevu desnu ruku, ministar je brani: "Stan je bio neuseljiv i oštećen"

Dunja Magaš, desna ruka ministra Branka Bačića, s obzirom da je iz Slavonskog Broda, kao državna tajnica koristila je državni stan u strogom centru Zagreba.

Ona je još jedna koja je parazitirala, optužuje ju zastupnica Dalija Orešković,

na državnim jaslama.

"Imamo državnu tajnicu koja je koristila državnu nekretninu iako je 2021. godine stekla vlasništvo stana u Zagrebu. Više od tri godine je tvrdila da je stan neuseljiv i da ga obnavlja kako bi bila u stanu za koji plaća najam od 150 eura", poručila je Orešković.



Da je nasljedila stan u Zagrebu, Magaš je upisala u imovinsku karticu. Ali ne 2021. kako tvrdi Orešković, nego 2022.



I postoji razlog, tvrdi ministar, zašto nije uselila odmah. "U nasljedstvo je dobila stan u Zagrebu koji je bio neuseljiv i oštećen. I dok nije taj stan obnovila i uredila živjela je u stanu i plaćala je naknadu kao što je to i predviđeno samom uredbom. Kada je stan opremila i uredila otkazala je državni stan", poručio je Bačić.



Ugovor s državom Magaš je raskinula 2024. godine. Povjerenstvo će provjeriti o čemu je tu riječ.



Sve druge nekretnine koje Magaš posjeduje, nalaze se u Slavonskom brodu i okolici.

