Orešković oštro optužila Bačićevu desnu ruku, ministar je brani: "Stan je bio neuseljiv i oštećen"

Ona je još jedna koja je parazitirala, optužuje ju zastupnica Dalija Orešković,
na državnim jaslama.
"Imamo državnu tajnicu koja je koristila državnu nekretninu iako je 2021. godine stekla vlasništvo stana u Zagrebu. Više od tri godine je tvrdila da je stan neuseljiv i da ga obnavlja kako bi bila u stanu za koji plaća najam od 150 eura", poručila je Orešković.
Da je nasljedila stan u Zagrebu, Magaš je upisala u imovinsku karticu. Ali ne 2021. kako tvrdi Orešković, nego 2022.
I postoji razlog, tvrdi ministar, zašto nije uselila odmah. "U nasljedstvo je dobila stan u Zagrebu koji je bio neuseljiv i oštećen. I dok nije taj stan obnovila i uredila živjela je u stanu i plaćala je naknadu kao što je to i predviđeno samom uredbom. Kada je stan opremila i uredila otkazala je državni stan", poručio je Bačić.
Ugovor s državom Magaš je raskinula 2024. godine. Povjerenstvo će provjeriti o čemu je tu riječ.
Sve druge nekretnine koje Magaš posjeduje, nalaze se u Slavonskom brodu i okolici.
Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare Knezović.