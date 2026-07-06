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POZVAO PLENKOVIĆA

Bulj zaprijetio da će iskrcati smeće ispred županije i Fonda: "Dogodit će se scenarij Napulja"

Piše Hina, 06. srpnja 2026. @ 14:15 komentari
Miro Bulj
Miro Bulj Foto: Tom Dubravec/Cropix
Miro Bulj zatražio je od premijera da obustavi Uredbu o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada.
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