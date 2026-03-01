Obavijesti Foto Video Pretražite
Odbrojavanje je počelo

Hoće li smeće zatrpati ovaj dio Hrvatske? Stižu upozorenja na scenarij koji nitko ne želi

01. ožujka 2026.
Smrad na Karepovcu (Foto: Dnevnik.hr)
Smrad na Karepovcu (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr
Odlagalište otpada Karepovac ulazi u završnu fazu svog kapaciteta, a bez hitnog smanjenja količina otpada i povećanja stope odvajanja moglo bi biti zatvoreno već do kraja godine. Istodobno, Centar za gospodarenje otpadom Lećevica, koji bi trebao preuzeti dio tereta, u punom kapacitetu neće proraditi još najmanje dvije godine, što otvara pitanje kako će Split i okolne općine riješiti rastući problem otpada u prijelaznom razdoblju.
Problemi s odlaganjem otpada - Karepovac gotovo pun, Lećevica se otvara tek 2028.
Odbrojavanje je počelo
Hoće li smeće zatrpati ovaj dio Hrvatske? Stižu upozorenja na scenarij koji nitko ne želi
