Policija došla uhititi muškarca s potjernice, oni ih napali i ozlijedili: Troje u bijegu

Dok je policija na širem području Čabra u srijedu pokušala uhiti 28-godišnjaka za kojim je bila raspisana potraga, napao ih je stariji maloljetnik i još troje hrvatskih državljana.

Ometali su policajce prilikom uhićenja, a maloljetnik je otišao i korak dalje. Prvo je verbalno pa fizički napao dvojicu policijskih službenika, lakše ih ozlijedio i pri tome im uputio ozbiljne prijetnje. Obrušio se i na policajku koja je tijekom incidenta bila prisutna.

Policija je uhitila i dovela u pritvor nasilnog maloljetnika zbog osnovanje sumnje u počinjenje dva kazena djela prisile prema službenoj osobi i tri kaznena djela prijetnje.



Za ostalo troje spomenutih hrvatskih državljana je raspisana potraga.