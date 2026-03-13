Jeste li je vidjeli? Djevojčica (15) nestala u Zagrebu prije više od tjedan dana

Zagrebačka policija traga za nestalom 15-godišnjakinjom.

Nika Puđa nestala je u Zagrebu 25. veljače. Kako je navedeno na stranici Nestali.hr, udaljila se s adrese u Ulici svetog Mateja i od tada joj se gubi svaki trag.

Visoka je 164 centimetra, srednje je tjelesne građe, ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu trenirku i bijele tenisice.

Nestala 15-godišnjakinja Foto: Nestali.hr

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o 15-godišnjakinji da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu poslati i na e-mail adresu nestali@nestali.hr.