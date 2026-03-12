Kako je Inela Nogić postala "Miss opkoljenog Sarajeva" dok su oko nje padale granate? "Ne uklapam se u to ni izgledom ni karakterom"

Granate, snajperi, glad, borba za goli život – tako je izgledao život u Sarajevu 90-ih godina. S druge strane, u jednom sarajevskom podrumu tada se odvijala nadrealna scena, to jest izbor za Miss Sarajeva.

Titulu Miss Sarajeva 1993. godine osvojila je tada 17-godišnja Inela Nogić, koja se 33 godine kasnije prisjetila tog događaja. Za nju je to, kaže, bio bijeg od stvarnosti.

"Mi smo se tako lijepo družile, to je bilo pjesme, to je bilo podrške. Ako je netko nervozan, eto ti sat vremena, koliko već trajalo sve to, mi smo bile u toj nekoj normali. Mi smo se vratili u normalu. Rat je bio daleko", rekla je Inela, kasnije prozvana "Miss opkoljenog Sarajeva".

Inela Nogić - 2 Foto: Provjereno

Inela Nogić - 4 Foto: Provjereno

Na natjecanje se, kaže, uopće nije prijavila sama, već je to učinila njezina majka. Nije imala ni kupaći ni štikle, a šminku do tada nije koristila. Upravo je taj događaj inspirirao svjetski poznatu pjesmu "Miss Sarajevo", koju su otpjevali U2 i Luciano Pavarotti. Kada je rat počeo, Inela je imala 15 godina, a događaje koje je proživjela dvije godine kasnije opisala je u autobiografiji "Miss opkoljenog Sarajeva".

"Zato sam odlučila napisati tu knjigu. Da ja vratim toj 17-godišnjoj djevojci glas, da kažem kako je i što je. Ona je postala simbol tog ratnog perioda, a nitko ju nije pitao kako je i što je, kako se ona osjeća", rekla je Inela.

Inela Nogić - 5 Foto: Provjereno

Nakon pobjede na izboru za Miss dobila je poziv za sudjelovanje na prestižnom natjecanju Elite Lice godine u New Yorku. Potom je trebala otići u Pariz, ali nije mogla izaći iz opkoljenog Sarajeva. U to vrijeme je upoznala i supruga Marca, fotoreportera iz Nizozemske, te se s njim preselila u Amsterdam.

Inela Nogić - 1 Foto: Provjereno

Kao tinejdžerica u ratnom Sarajevu prošla je i traumatična iskustva, uključujući seksualno uznemiravanje, o čemu otvoreno govori. Kaže da takve rane ostaju cijeli život i da se s njima svatko mora naučiti nositi sam. U svojoj autobiografiji piše kako je, dok je u javnosti postajala simbol otpora s lentom i osmijehom, iza kulisa živjela potpuno drugačiju stvarnost. Svakodnevicu obilježenu strahom i ratom.

Inela Nogić - 3 Foto: Provjereno

Danas živi u Amsterdamu, majka je dvoje djece, a svog Sarajeva prisjeća se kao grada koji se i za vrijeme rata smijao.

Cijeli prilog Barbare Majstorović Ivezić pogledajte u videu.