Gorjela zgrada na Zapadnom kolodvoru: Otkriven uzrok

Obavljenim očevidom u suradnji s inspektorom zaštite od požara utvrđeno je da je požar najvjerojatnije izbio u unutrašnjosti napuštenog poslovnog prostora, u vlasništvu dioničkog društva, djelovanjem otvorenog plamena. U požaru su zahvaćene stvari koje su bile u prostoriji i inventar te se proširio i na dio krovišta.
Požar na objektu dimenzija 6 x 24 metra, pregrađenog na dvije polovice, ugasili su vatrogasci iz Vatrogasne postaje Centar i iz Vatrogasne postaje Novi Zagreb.
Materijalna šteta nije utvrđena.
Požar na području Zapadnog kolodvoraFoto:
Vatrogasna postaja Zagreb / Facebook