Gorjela zgrada na Zapadnom kolodvoru: Otkriven uzrok

Zagrebačka policija objavila je uzrok požara u koji je izbio u noći s utorka na srijedu u objektu na području Zapadnog kolodvora, a zbog kojeg je kratkotrajno bio obustavljen tramvajski promet.

Obavljenim očevidom u suradnji s inspektorom zaštite od požara utvrđeno je da je požar najvjerojatnije izbio u unutrašnjosti napuštenog poslovnog prostora, u vlasništvu dioničkog društva, djelovanjem otvorenog plamena. U požaru su zahvaćene stvari koje su bile u prostoriji i inventar te se proširio i na dio krovišta.

Požar na objektu dimenzija 6 x 24 metra, pregrađenog na dvije polovice, ugasili su vatrogasci iz Vatrogasne postaje Centar i iz Vatrogasne postaje Novi Zagreb.

Materijalna šteta nije utvrđena.

Požar na području Zapadnog kolodvora Foto: Vatrogasna postaja Zagreb / Facebook