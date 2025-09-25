Taksist prevario stranca i masno naplatio vožnju: Policija mu otkrila hrpu prekršaja, ide pred sud

Splitska policija kazneno je prijavila taksista koji je klijentu naplatio veći iznos za vožnju od onog koji mu je rekao prije vožnje i još mu prilikom plaćanja nije izdao račun, doznaje se u policiji.

Nakon što je državljanin Indije bankovnom karticom 19. rujna umjesto 25 eura vožnju platio 124 eura, prijavio je slučaj policiji, koja je naposljetku utvrdila da je taksist počinio više prekršaja i kaznenih djela, zbog čega su protiv njega podnijeli kaznenu prijavu.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je taksist vozio dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije do studenoga 2025. godine, a pritom nije imao vozačku dozvolu.

Zaustavili su ga oko 11:40 u vozilu koje je imalo oznaku "taxi" dok su na stražnjem sjedalu bile dvije osobe, s kojima je policija obavila razgovor. Oznaka postavljena na vozilu privremeno je oduzeta, a Službi inspekcije cestovnog prometa bit će dostavljeno izvješće kako bi mogli provesti postupak iz svoje nadležnosti, kažu u policiji.

Vozač je u žurnom postupku odveden na sud, kojem je predloženo da mu se odredi zadržavanje te da ga se za počinjeni prekršaj kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana.

Policija je utvrdila da je počinio i kazneno djelo prijevare na način da je 19. rujna oko 12:10 u Splitu, na Obali kneza Domagoja, u blizini trajektne luke, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, ponudio vožnju oštećenom državljaninu Indije te mu lažno prikazao da će cijena vožnje do lokacije na području Splita iznositi oko 20 do 25 eura.

"Dolaskom do navedene lokacije oštećenom je rekao da mora platiti iznos od 184 eura za navedenu vožnju te da će mu nakon toga izdati račun. Oštećeni je iznos platio bankovnom karticom, ali mu račun za pruženu uslugu nije izdan, zbog čega je protiv vozača podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu", kazao je Tino Milat iz splitske policije.

Ovo je prva takva prijava za prijevaru klijenta koji koristi usluge taksista, a koje su se zaredale na širem splitskom području u vrijeme turističke sezone.