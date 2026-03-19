VIDEO Prometna nesreća na prilazu autocesti u Zagrebu: "U šoku smo oboje, srce mi i sad lupa"

Oko 13:30 došlo je do prometne nesreće u Buzinskim krčima u kojoj su sudjelovali osobno vozilo i kamion.

Svjedoci kažu da se vozačica automobila namjeravala polukružno okrenuti preko pune linije kako bi se uključila na autocestu, no u tom je trenutku u njezin auto udario kamion.

Vozač kamiona bio je vidno potresen nakon nesreće te je rekao da su i on i vozačica u šoku. "Srce mi i sada lupa", kazao je.

"Ali sve je dobro", zaključio je s obzirom na to da nije bilo ljudskih žrtava te je nastala materijalna šteta.