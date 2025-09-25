Stanari u ulozi poštara: Poznati detalji pilot-projekta Hrvatske pošte

Umjesto poštara, posao razvrstavanja pisama u zgradama mogao bi pripasti susjedu. Onom koji dobro poznaje stanare pa će zadatak odraditi brzo i efikasno.

"Ciljamo na stanovnike tih zgrada da oni potpišu ugovor s Hrvatskom poštom na nepuno radno vrijeme i iskoriste višak slobodnog vremena na način da svojim susjedima poslože pisma", rekao je Ilija Radić, Izvršni direktor Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte.

Tako bi nadoknadili nedostatak radne snage u Hrvatskoj pošti, a i sami zaradili koji dodatni euro.

"To će ovisiti o više faktora. Ovisno o tome kolika je zgrada, koliko je vremena potrebno da se poslože sva ta pisma u poštanske sandučiće. Plan je da isplata bude od 100 do 300 eura mjesečno", nadodao je Radić.

Novim pilot-projektom Hrvatske pošte obuhvaćene su velike zgrade s puno stanara. Tamo gdje se poštarima najlakše zbuniti.

Jedna od njih je zagrebačka Mamutica. Ali predstavnik suvlasnika u dvije zgrade ideju nije dočekao s oduševljenjem.

"Ne bi ni za badav ni za tisuću eura. To je ipak uzimanje posla nekom drugom tko prehranjuje svoju obitelj. Ja neću prijaviti nijedan ulaz, mislim da bi trebala pošta platiti svoje radnike, povećati im plaće i siguran sam da bi oni to odrađivali kao i dosad, jako, jako dobro", rekao je predstavnik suvlasnika Mario Travnikar.

Za posao razvrstavanja pisama u sandučiće može se prijaviti predstavnik stanara, član kućnog savjeta ili bilo tko od stanara.

"Napominjemo kako pilot-projekt zasad uključuje samo model podjele pošiljaka u jednoj zgradi, odnosno ulazu po osobi. Eventualno širenje projekta na druga područja, odnosno gradove ovisit će o rezultatima inicijalnog projekta na području Zagreba", rekao je Radić za DNEVNIK.hr.

Posao susjeda bit će isključivo podjela pisama.

"Ne govorimo o preporučenim pošiljkama, ne govorimo o paketima i o svemu onom što se treba građanima dati na ruke", objasnio je Radić.

Taj dio posla i dalje će obavljati poštari. Koji bi zapošljavanjem stanara u ovako velikim zgradama uštedjeli sate i sate koje inače potroše na razvrstavanje i bavili se drugim poslovima.

Kako kaže, ugovorni odnos će definirati prava i obveze, a ako se usluga neće izvršavati prema ugovorenim propisima, ugovor će biti raskinut.

Ovo će pomoći i stranim radnicima. "Na ovaj način, po potrebi, i strani radnici mogu se usmjeriti na dostavu do zgrada do kojih bi bili usmjereni digitalnim rješenjima, ali bez raspodjele po sandučićima u zgradama jer stranim radnicima često veliku prepreku čini raspoznavanje imena i prezimena adresiranih na pošiljkama", kaže Radić za DNEVNIK.hr.

"Mi imamo poštara koji je kod nas već dugi niz godina, napamet zna prezimena gdje se koji nalazi i dosad nije bilo nikakvih većih problema", nadodao je Travnikar.

Dosad se za radno mjesto susjed-poštar prijavilo stotinjak stanara.