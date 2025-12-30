Obavijesti Foto Video Pretražite
NOVE OPTUŽBE

Podignute optužnice u susjedstvu zbog ubojstva osmoro djece hrvatske nacionalnosti

Piše Hina, 30. prosinca 2025. @ 14:20 komentari
Ilustracija: djeca u ratu
Ilustracija: djeca u ratu Foto: Getty Images
Tužiteljstvo BiH podiglo je optužnicu zbog granatiranja Viteza 1993. u kojem je poginulo osmero djece.
