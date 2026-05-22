Naglo pale dionice MOL-a nakon snažne eksplozije u postrojenju, oglasio se Hernadi: "Ovo je operativna nesreća"

Strašna se eksplozija dogodila u petrokemijskom postrojenju. Jedna osoba je poginula. Dvije osobe teže su ozlijeđene, ali nisu u životnoj opasnosti. Još ih je najmanje sedam dobilo lakše ozljede.

"Jutros se u petrokemijskoj tvornici MOL-a dogodila teška nesreća", rekao je gradonačelnik Tiszaujvarosa Gyorgy Fulop.

Na mjesto eksplozije brzo su stigli vatrogasci i lokalizirali buktinju. Požar se gasio s više strana uz pomoć vodenih topova i pjene.

Svi pogođeni radnici bili su zaposlenici MOL-a. U postrojenju je, prema riječima predsjednika uprave mađarskog MOL-a, došlo do eksplozije kompresora tijekom faze ponovnog pokretanja postrojenja.

"OLEFIN 1 nije bio u pogonu, na njemu su se kontinuirano provodile aktivnosti održavanja radi produljenja životnog vijeka", rekao je predsjednik uprave mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi.

Dodao je i da nema znakova koji upućuju na bilo kakav vanjski utjecaj. Istražit će se je li riječ o ljudskoj pogrešci. Postrojenje Olefin 1 jedinica je s parnim pećima u MOL-ovom petrokemijskom kompleksu.

"Ovo je operativna nesreća, bez vanjske intervencije, bez vanjskog upada", poručio je Hernadi.

Odmah se provjerilo i je li kakva štetna tvar dospjela u zrak. Navode da ugroze za stanovništvo nema ni na toj lokaciji niti u obližnjim mjestima. Tvornica se nalazi na sjeveroistoku zemlje.

"Jedinica elektrane odmah je stavljena u izvanredni način rada. Počeli smo spaljivati plinove. To je bilo vidljivo i jedinica elektrane praktički se zaustavila", objasnio je Hernadi.

Operacije čišćenja još su uvijek u tijeku, a nadležne službe osiguravaju mjesto događaja. Nakon eksplozije dionice MOL-a naglo su pale za gotovo tri posto, što je najveći pad na burzi u Budimpešti.