Naglo pale dionice MOL-a nakon snažne eksplozije u postrojenju, oglasio se Hernadi: "Ovo je operativna nesreća"
Piše DNEVNIK.hr,
22. svibnja 2026. @ 17:34
Strašna eksplozija odjeknula je u tvornici MOL-a u Mađarskoj. Jedna osoba je poginula, a nekoliko ih je ozlijeđeno. Sve nadležne službe odmah su izašle na teren, a stručnjaci rade na otkrivanju uzroka nesreće.
Strašna se eksplozija dogodila u petrokemijskom postrojenju. Jedna osoba je poginula. Dvije osobe teže su ozlijeđene, ali nisu u životnoj opasnosti. Još ih je najmanje sedam dobilo lakše ozljede.
Dodao je i da nema znakova koji upućuju na bilo kakav vanjski utjecaj. Istražit će se je li riječ o ljudskoj pogrešci. Postrojenje Olefin 1 jedinica je s parnim pećima u MOL-ovom petrokemijskom kompleksu.
"Ovo je operativna nesreća, bez vanjske intervencije, bez vanjskog upada", poručio je Hernadi.
Odmah se provjerilo i je li kakva štetna tvar dospjela u zrak. Navode da ugroze za stanovništvo nema ni na toj lokaciji niti u obližnjim mjestima. Tvornica se nalazi na sjeveroistoku zemlje.
"Jedinica elektrane odmah je stavljena u izvanredni način rada. Počeli smo spaljivati plinove. To je bilo vidljivo i jedinica elektrane praktički se zaustavila", objasnio je Hernadi.
Operacije čišćenja još su uvijek u tijeku, a nadležne službe osiguravaju mjesto događaja. Nakon eksplozije dionice MOL-a naglo su pale za gotovo tri posto, što je najveći pad na burzi u Budimpešti.