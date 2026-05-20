Otkriven događaj koji je pokrenuo lavinu zaraze: "Od tada smo doživjeli niz smrti"

Epidemija ebole nezaustavljivo se širi Kongom. Novi soj smrtonosnog virusa opustošio je regiju i proširio se na susjednu Ugandu. Broj umrlih prešao je 130, a sumnja se na dodatnih više od 500 slučajeva. Svjetska zdravstvena organizacija najavila je hitan sastanak i proglasila izbijanje trenutačnog soja ebole, uzrokovanog virusom Bundibugyo, međunarodnom zdravstvenom izvanrednom situacijom.

Najnovije informacije ukazuju da je superširenje virusa među stanovnicima izazvao jedan događaj – masovna pogrebna povorka iz Bunije u sjeveroistočnom Kongu.

Deseci ožalošćenih prisustvovali su sprovodu 45-godišnje medicinske sestre s otvorenim lijesom, rekao je za The Times Jean-Pierre Badombo, bivši gradonačelnik Mongbwalua. "Od tada smo doživjeli niz smrti", rekao je.

Vjeruje se da je medicinska sestra jedna od prvih osoba koje su umrle od smrtonosnog novog soja nakon što su se simptomi pojavili 24. travnja, The Times prenosi izjave lokalnih stanovnika kako od toga dana mnogi ljudi umiru.

Oštećeni lijes jednog pokojnika, koji je došao iz bolnice, kasnije je korišten kao drvo za ogrjev na pogrebnom okupljanju, prepričao je jedan stanovnik. "Nakon te ceremonije mnogi su ljudi počeli obolijevati i umirati", rekao je.

"Svi se boje da će smrt doći po njih", rekao je lokalni trgovac te pojasnio kako su mnogi napustili regiju. "Oni koji imaju novca da odu odavde, otišli su u Kampalu."

Pojava zaraze otkrivena je u sjeveroistočnom Kongu, a većina zaraženih potječe iz gradova Mongwalua i Rwampare u pokrajini Ituri, poznatima po rudnicima zlata. No virus se sada proširio južno do Nyakundea u pokrajini Ituri, Butemba u Sjevernom Kivuu i grada Gome, udaljenog više od 600 km od prvih žarišta zaraze, što ukazuje na značajne razmjere širenja.

Dva slučaja, od kojih je jedan smrtni, potvrđena su i u Ugandi. Američki liječnik na misiji u Kongu također je zaražen tim smrtonosnim novim sojem ebole za koji nema lijeka. Evakuiran je u Njemačku na liječenje, a početkom tjedna najmanje je još šest Amerikanaca evakuirano iz Konga nakon što su bili izloženi rijetkom soju te su smješteni u vojnu bazu u Njemačkoj, umjesto da budu vraćeni u SAD.

Američka vlada također je zabranila putnicima iz Konga, Ugande i Južnog Sudana ulazak u Sjedinjene Države u cilju sprječavanja ulaska zaraze u zemlju.

Afrika je u posljednjih nekoliko desetljeća svjedočila više od 40 epidemija ebole, ali samo tri uzrokovao je virus Bundibugyo. Taj rijetki soj virusa ima stopu smrtnosti od 25 do 50 posto, a cjepivo ili terapija ne postoji.

Bolest je vrlo zarazna i širi se na ljude s divljih životinja poput voćnih šišmiša i majmuna, a zatim prelazi s čovjeka na čovjeka tjelesnim tekućinama.