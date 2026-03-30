Vučić odgovorio Milanoviću: "Nisam mu ja Plenković pa da misli da se može na meni iživljavati"

Važnije mi je položiti cvijeće u Jasenovcu nego biti na Brijunima, rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u ponedjeljak komentirajući odluku hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o otkazivanju sastanka šefova država Procesa Brdo-Brijuni ovog svibnja u Hrvatskoj.

"Što se tiče moje prisutnosti na Brijunima, u potpunosti podržavam Zorana Milanovića, on je apsolutno u pravu, ne pripadam ondje. Oduvijek sam želio otići i položiti cvijeće u Jasenovac kao predsjednik Srbije. I to mi je uvijek bilo neusporedivo važnije, a na Brijune mogu otići u sklopu svojih profesionalnih obveza kako bih saslušao i razgovarao s drugom stranom jer nikada nisam bježao od dijaloga", rekao je Vučić u ponedjeljak za Tanjug.

Vučić je dodao da Milanović nije morao zbog njega otkazati sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni.

"Mogao je lijepo pozvati svoje prijatelje iz Prištine, Tirane i odakle god hoće jer im svakako ne bih kvario i remetio tu idiličnu atmosferu", rekao je srbijanski predsjednik te odgovorio hrvatskom predsjedniku da se na njemu "ne može iživljavati".

"Što se tiče izjava i onoga na što se poziva Zoran Milanović, ja mu nisam potrčko i ja mu nisam Plenković pa da misli da se može iživljavati na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Grlića Radmana koji mi žele određivati što ću govoriti, već govorim kao slobodni i slobodarski predsjednik Srbije i govorim istinu", poručio je Vučić.

Također je rekao da u Zagrebu "što se Srbije tiče ne moraju brinuti".

"Mi ćemo čuvati mir i Hrvatska ne treba osjećati bilo kakvu opasnost od Srbije, ali nam neće zatvoriti usta i neće nam određivati što ćemo govoriti", naglasio je Vučić.

Hrvatski predsjednik otkazao je sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni radi Vučićevih izjava i postupaka koje su u "suprotnosti s ciljem inicijative i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe", priopćio je Ured predsjednika u ponedjeljak.

"Političke izjave i postupci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svjedočimo zadnjih dana i tjedana u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra kako u takvim okolnostima ne postoje uvjeti i nije moguć dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku", priopćeno je s Pantovčaka.

Vučićeve izjave komentirao je u ponedjeljak i hrvatski premijer Andrej Plenković, još jednom ih odbacivši.

"Tu imamo dva lažna koncepta. Jedan da se Hrvatska upliće u unutarnje političke prilike Srbije i da je jedan od pokretača ili ne znam što, suorganizatora narančaste revolucije. Drugi da radi vojni savez s Albanijom i Kosovom protiv Srbije. I jedna i druga tema su potpuno netočne. Pa neću svaki dan ponavljati što o tome mislim", rekao je Plenković novinarima o izjavama Aleksandra Vučića nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Srbijanski predsjednik nastavlja govoriti da obrambena suradnja Zagreba, Tirane i Prištine predstavlja prijetnju Beogradu, a u subotu je prozvao Hrvatsku i za "divljaštvo" nakon što je zabranila ulazak u zemlju srbijanskom povjesničaru Milošu Koviću i pozvao je ministarstvo vanjskih poslova da zbog toga uputi prosvjednu notu Hrvatskoj.