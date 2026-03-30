Na snazi meteoalarm, stiže nova oluja! Meteorolog otkrio što nas čeka: "Bura koja stiže bit će daleko najjača"

Dok se štete od prošle oluje još zbrajaju, meteorolozi već najavljuju novu. Ponovno stiže pogoršanje s jakim vjetrom.



Što nas sve očekuje, otkrio je meteorolog Nikola Vikić-Topić koji je gostovao u studiju Dnevnika Nove TV.

Nikola Vikić - Topić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Vjetrovito vrijeme očekuje se u utorak, srijedu i četvrtak. Međutim, ono što treba posebno naglasiti je da će za kopnene predjele ova oluja ipak biti znatno manjeg intenziteta nego prošla. Bit će slabiji vjetar i manje kiše te znatno manje snijega u Gorskom kotaru i Lici. Ipak, treba biti oprezan jer je jako puno krovova, jako puno stabala i grana oštećeno, tako da će sad biti, unatoč tom slabijem vjetru, puno krhotina i može biti novih oštećenja", poručio je Vikić-Topić.

S druge strane, na Jadranu je potpuno druga priča, ističe meteorolog. "Tamo će bura biti jača nego što je bila prošli tjedan. To nam je inače treća marčana bura. Prvu marčanu buru ove godine imali smo jako kasno, zapuhala je tek 16. ožujka, i ja sam mislio da čak možda nećemo ni stići imati tri marčane bure do kraja mjeseca. Međutim, evo prevario sam se, zadnja marčana bura nam stiže na zadnji dan ožujka i ova će biti daleko najjača", rekao je.

Nikola Vikić - Topić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Upravo je vjetar prouzročio najviše štete na kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Vikić Topić pojasnio je da se na kopnenim predjelima mogu očekivati udari vjetra od 50 do 100 kilometara na sat, dok se na Jadranu očekuju od 100 do 180 kilometara na sat.

Što se tiče kopna, najvjetrovitije će biti u Gorskoj Hrvatskoj, od 80 do 100 kilometara na sat, a najmanje vjetrovito u Slavoniji, dok se u središnjoj Hrvatskoj očekuju udari od 60 do 80 kilometara na sat.

Najjače će biti na sjevernom Jadranu, pod Velebitom, gdje se očekuju udari od 140 do 180 kilometara na sat, posebice u utorak navečer te srijedu ujutro. U Dalmaciji će vjetrovitije biti u srijedu i četvrtak, s udarima od oko 100 kilometara na sat.

Nikola Vikić - Topić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Za srijedu je na snazi i meteoalarm. "Vidimo da su još uvijek neke regije žute i zelene, međutim ne bih se čudio da Državni hidrometeorološki zavod te razine upozorenja podigne sutra tijekom dana, jer kako se približavamo razdoblju za koje prognoziramo, tako je pouzdanost prognoze sve veća i zapravo je veća i vjerojatnost ostvarenja", poručio je.

Vrijeme se za vikend smiruje. Vjetar će slabjeti, bit će više sunca i temperatura će rasti. "Tako da je jedan ugodan uskrsni vikend pred nama i to će se nastaviti i početkom sljedećeg tjedna, još i na Uskrsni ponedjeljak", zaključio je Vikić-Topić.

Galerija 1 1 1 1