Plenković o otkazivanju samita, komentirao i Vučićeve izjave: "Što me briga"

Održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a u ponedjeljak, nakon koje je premijer Andrej Plenković dao izjavu za medije.

Najprije se osvrnuo na teme o kojima će se razgovarati na sjednici Vijeća za obranu. Među njima su posljedice rata na Bliskom istoku, pripreme za dugoročnu modernizaciju oružanih stvari te redovne teme, poručio je Plenković.

Na pitanje je li mu predstavljena studija oko protuzračne obrane (PZO), za koju je ministar obrane Ivan Anušić rekao da je gotova, Plenković je odgovorio da nije. Na dodatno pitanje hoće li studiju u srijedu predstaviti predsjedniku Zoranu Milanoviću, premijer je rekao da imaju sastanak koji je pripremljen.

"Sutra ćemo imati pripreme na razini Vlade. Kad je vidimo, raspravit ćemo o njoj. Raspravit ćemo o svemu, nije PZO jedina stvar o kojoj ćemo raspravljati", poručio je.

Upitan je i li više sklon europskom naoružavanju ili američkom. "Skloni smo onome što je dobro i korisno za hrvatsku vojsku", odgovorio je Plenković.

O HSS-u

Govorio je i o sastanku s HSS-om. Na pitanje hoće li oni postati novi koalicijski partneri, Plenković je rekao da su imali odličan sastanak užeg vodstva HDZ-a i užeg vodstva HSS-a.

"Na tijelima Hrvatske seljačke stranke je da oni donesu svoje odluke. Što se tiče HDZ-a, mi smo uvijek skloni suradnji sa strankama iste programske i vrijednosne platforme. Mi smatramo da je HSS, kao jedna od ključnih povijesnih stranaka u Republici Hrvatskoj, stranka koja pripada, recimo to tako, skupu stranaka na desnom centru", poručio je Plenković.

Otkazan samit

Reagirao je na otkazivanje sastanka Procesa Brdo-Brijuni koje je u ponedjeljak objavio Ured predsjednika.

"Ne znam ništa o tome. Nek' on sam komentira svoje odluke", rekao je Plenković. "Ne znam na koje izjave mislite, dao ih je jako puno".

Kada su mu novinari naveli da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao da se Hrvatska uplela u izbore u Srbiji, premijer je istaknuo kako je već više puta o tome govorio u svojim intervjuima.

"Ne znam koliko sam puta govorio, imamo dva lažna koncepta - jedan je da se Hrvatska upliće u unutarnje političke prilike Srbije, a drugi da radi vojni savez s Albanijom i Kosovom. I jedna i druga su netočne, neću svaki dan ponavljati što mislim", poručio je premijer.

Na pitanje da prokomentira činjenicu da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić naveo da je razgovarao s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o savezu Prištine, Tirane i Zagreba, Plenković je rekao: "Pitajte to njega, što mene ispitujete što je Vučić rekao. Što me briga. Nemam vremena, nemam vremena za to danas", zaključio je.